Un hallazgo arqueológico en el corazón de Montevideo, Uruguay, está proporcionando una nueva perspectiva sobre la vida colonial en el Río de la Plata. Lo que se inició como una obra habitual para la instalación de un ascensor en el Museo Histórico Cabildo de Montevideo culminó en la revelación de restos históricos de considerable importancia, convirtiéndose en uno de los descubrimientos más significativos de la ciudad. Estos restos encontrados ofrecen información valiosa sobre la vida de los primeros habitantes de Uruguay y subrayan la importancia estratégica del agua en la cotidianidad de la época. Durante la ejecución de las obras destinadas a la instalación de un ascensor y a la mejora de la accesibilidad del museo, los operarios realizaron un hallazgo sorprendente: estructuras arqueológicas coloniales en un estado de conservación excepcional bajo el suelo. La arqueóloga Nicol de León, quien lidera la investigación, indicó que el hallazgo incluye “un gran número de estructuras de diversas épocas, así como objetos de la época colonial y de la primera fase de la independencia” de Uruguay. Los hallazgos desenterrados incluyen: Estos objetos ofrecen una visión profunda de la cultura y la vida cotidiana de las sociedades pasadas. El descubrimiento más notable se refiere a una antigua fuente de agua de posible origen colonial, de acuerdo con las primeras hipótesis formuladas por los arqueólogos. A pesar de que las excavaciones continúan, la estructura exhibe características arquitectónicas singulares que la diferencian de otros vestigios hallados en el lugar. La historiadora Ana Ribeiro, quien ocupa el cargo de viceministra de Educación y Cultura en Uruguay, destacó que el acceso al agua representó uno de los principales retos durante la época colonial de Montevideo. Aclaró que, al ser una "ciudad amurallada", los períodos de conflicto o asedio dejaban a sus habitantes completamente aislados, dependiendo en su totalidad de las fuentes internas para su abastecimiento. El desafío radicaba en que el agua no era un recurso abundante, lo que convertía cada fuente en un elemento estratégico esencial para la supervivencia de la población. Ribeiro proporcionó un aspecto adicional que incrementa el interés en el descubrimiento: no todas las fuentes de agua gozaban del mismo prestigio en la Montevideo colonial. Según su explicación, las situadas en el oeste eran consideradas las más puras y saludables, al punto de generar verdaderas leyendas entre los habitantes. Una de las más reconocidas era la fuente inaugurada por Luis Mascareñas, uno de los primeros pobladores de la ciudad, a la que se le atribuían propiedades curativas. Aunque aún no se ha confirmado, los arqueólogos no descartan que la estructura hallada en el Cabildo esté relacionada con esta fuente histórica, un descubrimiento que podría reescribir parte de la historia urbana de Montevideo. Según De León, los objetos y estructuras encontradas “nos hablan de la vida, de cómo era la ciudad, Montevideo, desde la época colonial hasta 1800 y tanto”. Higiene y salubridad Sistemas de abastecimiento de agua Alimentación y clases sociales