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En esta noticia Medidas para garantizar transparencia y sanciones al comercio

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió un llamado urgente a la Procuraduría Federal del Consumidor para intensificar la supervisión en establecimientos comerciales. La medida responde a una creciente preocupación por el uso de tácticas de venta que afectan la economía de las familias.

Ante este escenario, las autoridades federales podrían poner especial lupa en tiendas de autoservicio, cadenas de cine y aerolíneas. El objetivo prioritario es erradicar abusos recurrentes como los cobros adicionales no informados, la aplicación de precios diferenciados sin justificación y la fragmentación del costo final de los servicios.

Medidas para garantizar transparencia y sanciones al comercio

La intervención de la Profeco pedida por el Congreso podría frenar distorsiones en el mercado que vulneran los derechos de los usuarios al momento de realizar sus compras. Se vigilaría de cerca que los proveedores respeten el precio exhibido e informado desde el primer momento, aplicando sanciones a quienes incurran en irregularidades.

El exhorto pretende garantizar mayor transparencia en precios y condiciones, así como relaciones comerciales más justas y equitativas. Revista Legislatura

Entre las principales acciones y conductas que se podrían supervisar destacan:

Eliminación de cargos ocultos: Fiscalización de tarifas adicionales agregadas de forma automática o al final del proceso de compra.

Transparencia en tarifas: Verificación de la desglose claro del costo total para evitar la fragmentación engañosa de precios.

Equidad en el servicio: Vigilancia en cadenas de cine, aerolíneas y autoservicios para evitar la fijación arbitraria o discriminatoria de costos.

Con este exhorto se pretende consolidar un entorno comercial más justo, transparente y equitativo en todo el país. La Profeco mantendrá a su vez canales abiertos para recibir denuncias ciudadanas y aplicar las multas correspondientes a los negocios que incumplan la normativa vigente.