La Secure Electronic Network for Travelers Rapid Inspection -más conocida como Tarjeta SENTRI- se trata de una credencial expedida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) que permite a sus portadores utilizar carriles exclusivos en los cruces fronterizos terrestres y marítimos.

A diferencia de la visa americana, la Real ID o la Border Crossing Card (BCC), este documento está diseñado específicamente para agilizar el tránsito de personas que cruzan con frecuencia entre ambos países.

El funcionamiento es sencillo, pero efectivo: los titulares reciben un transpondedor que se adhiere en el parabrisas del vehículo, el cual se comunica automáticamente con el sistema de la patrulla fronteriza. Cuando el usuario se acerca a la frontera en el carril SENTRI, el sistema identifica automáticamente el vehículo y la identidad de los ocupantes.

La membresía es de carácter individual, lo que quiere decir que, si están viajando en familia, cada integrante debe tener su propia membresía. Además, tiene una vigencia de 5 años, después de los cuales se puede renovar siguiendo un proceso similar al de la solicitud inicial.

La tarjeta SENTRI permite a viajeros frecuentes reducir tiempos de espera de horas a solo minutos en la frontera. Fuente: Shutterstock.

Un beneficio extra que pocos conocen: acceso a TSA PreCheck y Global Entry

Lo que muchos desconocen es que SENTRI no solo sirve para cruzar la frontera terrestre. Los titulares de SENTRI también obtienen los beneficios de TSA PreCheck y Global Entry.

Esto significa que, además de cruzar rápidamente por los puentes fronterizos, los miembros obtienen acceso a carriles exclusivos y rápidos en los puntos de cruce fronterizo entre Estados Unidos y México, inclusión automática en TSA PreCheck, y procesamiento acelerado en aeropuertos.

TSA PreCheck permite no tener que quitarse los zapatos, cinturones o chaquetas ligeras, no tener que sacar laptops y líquidos de los equipajes de mano, y acceso a una línea de seguridad exclusiva y más rápida en más de 200 aeropuertos estadounidenses.

Estos son los requisitos, costos y pasos que debes seguir para obtener la Tarjeta SENTRI

El proceso para obtener la tarjeta SENTRI requiere paciencia y preparación, pero los beneficios a largo plazo compensan ampliamente el esfuerzo inicial.

¿Quiénes pueden solicitarla?

Pueden solicitarla ciudadanos mexicanos y ciudadanos estadounidenses. No hay restricción de edad, aunque los menores de 18 años necesitan el consentimiento de sus padres o tutores legales para convertirse en miembros, por lo que deberán acudir acompañados a la entrevista.

Costo actualizado 2025

El costo total del Programa SENTRI es de 120 USD por cada adulto. Los solicitantes menores de 18 años de edad no requieren pago. Esta tarifa unificada entró en vigor recientemente, representando una disminución desde los 122.50 anteriores.

Proceso paso a paso

Crear una cuenta en el sistema TTP: ingresa al portal oficial del CBP en ttp.cbp.dhs.gov y crea tu perfil personal. Completar la solicitud en línea: contesta un formulario con todos tus datos personales, incluyendo los lugares en los que viviste, tus cambios de comprobantes de ingreso, trabajos, entre otros. Realizar el pago: la tarifa no es reembolsable, incluso si la solicitud es rechazada. Esperar la aprobación condicional: la solicitud tarda aproximadamente de 10 a 12 meses para poder ser aprobada. Durante este tiempo, la CBP realiza una exhaustiva verificación de antecedentes. Programar y asistir a la entrevista: una vez aprobado condicionalmente, debes acudir a un Centro de Inscripción SENTRI con los siguientes documentos: Pasaporte vigente Licencia de conducir o identificación oficial Tarjeta de residencia permanente (si aplica) Registro vehicular vigente Comprobante de seguro de auto válido en Estados Unidos

Factores que pueden afectar tu solicitud

Si sufriste alguna situación como presencia ilegal, cancelación de visa americana, deportación o negaciones de visa, se recomienda tomar una asesoría antes de solicitar el trámite de la tarjeta SENTRI. Un historial migratorio limpio es fundamental para la aprobación.

SENTRI no solo agiliza el cruce terrestre; también abre las puertas a TSA PreCheck y Global Entry para viajar sin contratiempos.

Activa tu SENTRI en Chihuahua: ubicación, trámites y puentes donde funciona la Línea Exprés

Una vez que cuentes con tu tarjeta SENTRI aprobada por el gobierno de Estados Unidos, el siguiente paso es registrarte en el sistema de México para aprovechar los carriles de Línea Exprés en los puentes fronterizos de Chihuahua.

Dónde realizar el trámite

El Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua tiene su Centro de Atención ubicado en el Puente Internacional Zaragoza, en Calle Río Usumacinta #102, Col. Waterfill Río Bravo, Código Postal 32553, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Servicios disponibles

Trámite de inscripción a Línea Exprés

Renovación o recarga de membresía

Cambio de vehículo

Cambio de Tag (transpondedor)

Contacto

Para resolver cualquier duda sobre tarifas vigentes, requisitos y lineamientos de uso, puedes comunicarte a:

Línea Exprés: (656) 682-1003 ext. 3035 / 3030

Control Empresarial: (656) 682-1003 ext. 3032

Puentes disponibles con carriles SENTRI/Línea Exprés

En Ciudad Juárez, los usuarios pueden utilizar los carriles exclusivos en: