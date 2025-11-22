El conflicto entre Venezuela y Estados Unidos está alcanzando niveles críticos, con una escalada sin precedentes que involucra activos militares de ambos países. En este contexto, el gobierno de Estados Unidos tomó la iniciativa al demostrar su poderío militar mediante el despliegue de buques en las aguas del Caribe, en el marco de su estrategia contra el narcotráfico.

En respuesta, el régimen de Nicolás Maduro, quien ha sido objeto de la atención del presidente Donald Trump, que ofreció 50 millones de dólares por información sobre su paradero, movilizó a sus fuerzas armadas, incluyendo soldados, drones y aviones, para contrarrestar la amenaza percibida.

Aunque el conflicto no ha escalado a niveles más graves por el momento, surge una interrogante crucial: ¿Qué países se alinearían como aliados de Venezuela en caso de una confrontación con Estados Unidos?

La posibilidad de una Tercera Guerra Mundial: aliados estratégicos en la oposición a Trump

El régimen venezolano de Nicolas Maduro podría tener dos ases bajo la manga en caso de que el conflicto con Estados Unidos escale aún más. José Guerra, economista y exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, afirmó que: “El país tiene dos grandes aliados que son China y Rusia, quienes han expresado solidaridad con el gobierno de Maduro en estas circunstancias”.

Por el lado de Rusia, ha suministrado a Venezuela sistemas de defensa antiaérea S-300, aviones Sukhoi Su-30, helicópteros de combate y tecnología de guerra electrónica. Además, podría brindar asesoría estratégica y entrenamiento a las Fuerzas Armadas venezolanas y explotar su experiencia en el uso de guerra híbrida (ciberataques, propaganda digital y operaciones de inteligencia) para contrarrestar operaciones estadounidenses.

El gigante asiático se ha convertido en uno de los principales aliados de Venezuela en los últimos años. Si bien no entraría en el conflicto armado de forma directa, China podría ayudar con el fortalecimiento de armamento, entrenamiento y transferencia tecnológica.

¿Qué factores podrían hacer que el conflicto entre EE.UU. y Venezuela derive en una Tercera Guerra Mundial?

Para que se desate un conflicto de esa magnitud sería necesario que potencias globales con capacidad nuclear entren de forma directa en el enfrentamiento. Rusia y China, aliados estratégicos de Maduro, tendrían que traspasar la barrera diplomática y logística para involucrarse activamente con apoyo militar ofensivo , lo que provocaría que Washington movilice a la OTAN y a su red de aliados en defensa de su liderazgo regional.

Aunque la tensión militar entre Estados Unidos y Venezuela alcanzó un punto crítico con el despliegue de fuerzas y maniobras estratégicas en el Caribe, este escenario todavía está lejos de convertirse en una Tercera Guerra Mundial.