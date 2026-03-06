Amazon Web Services (AWS) anunció el lanzamiento de Amazon Connect Health, una plataforma basada en inteligencia artificial diseñada para agilizar la atención médica, reducir la carga administrativa de los médicos y mejorar la experiencia del paciente. El lanzamiento ocurre en un momento en que la sobrecarga administrativa se ha convertido en uno de los principales desafíos del sistema sanitario global. Según un estudio de la American Medical Association, los médicos en Estados Unidos dedican hasta el 34% de su tiempo laboral a tareas administrativas, mientras que solo el 27% se destina directamente a la atención del paciente. Un informe de McKinsey & Company estima que la automatización mediante IA podría liberar entre 15% y 30% del tiempo clínico, reduciendo el agotamiento profesional y aumentando la productividad hospitalaria. El mercado de inteligencia artificial aplicada a la salud está creciendo de forma acelerada. Según Grand View Research, el sector podría superar los 187,000 millones de dólares para 2030, impulsado por tecnologías de automatización, análisis predictivo y asistentes clínicos digitales. La plataforma se integra con los sistemas de registros médicos electrónicos (EHR) para tareas como: Funciona las 24 horas, permite reservar citas en tiempo real y escala automáticamente los casos complejos a personal especializado. El sistema también transcribe conversaciones entre médicos y pacientes durante las consultas, genera notas clínicas para revisión en tiempo real y produce resúmenes comprensibles para los pacientes. Uno de sus elementos diferenciadores es el “mapeo de evidencia”, que vincula cada resultado generado por la IA con su fuente exacta —transcripciones o registros médicos— para garantizar transparencia y trazabilidad en los procesos clínicos. Los primeros datos muestran señales de eficiencia. El sistema hospitalario UC San Diego Health reportó ahorros de aproximadamente un minuto por llamada y una reducción de hasta 60% en las tasas de abandono de llamadas. Dentro de Amazon One Medical, la función de documentación basada en IA ya se aplicó en más de un millón de consultas médicas. Para AWS, la iniciativa representa además un movimiento estratégico en un mercado altamente competitivo, donde Microsoft y Google han intensificado sus inversiones en soluciones de IA para hospitales. Amazon apuesta por su infraestructura de nube y su ecosistema de servicios empresariales, que ya alimenta miles de sistemas hospitalarios y plataformas de salud digital en el mundo.