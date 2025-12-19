La Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles se aprobará antes de la inauguración del Mundial de Futbol 2026 en el Estadio Azteca. Así lo confirmó el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de CDMX, impactando de forma directa en empresas como Airbnb.

La normativa busca atender el aumento acelerado de las rentas en la la CDMX y regular el mercado inmobiliario previo a la llegada masiva de turistas por la Copa del Mundo, cuya inauguración está prevista para el 11 de junio de 2026.

Cómo viene la ley de alquileres en México para las rentas temporarias.

Antes del Mundial, la nueva ley de alquileres

La coordinadora de Morena en el Congreso local, Xóchitl Bravo Espinosa, aseguró que la legislación estará lista antes del Mundial. “Ley de Rentas Justas: sí, sí va a ser antes del Mundial, sí va a pasar”, afirmó durante un balance anual de actividades legislativas.

Aunque reconoció que aún no hay fecha exacta para la presentación formal de la iniciativa, explicó que el proyecto se trabaja junto con la Consejería Jurídica, que advirtió que elaborar la ley “no es sencillo” por los factores que involucra el mercado inmobiliario.

Qué regulará la Ley de Rentas Justas

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, adelantó que el objetivo central será garantizar que en 2026 las rentas no aumenten por encima de la inflación. Además, la normativa buscará “aterrizar bien cómo vamos a regular” los hospedajes temporales ofrecidos en plataformas digitales como Airbnb.

Bravo Espinosa detalló que el contenido de la ley incorpora opiniones recabadas en foros sobre gentrificación y aportaciones de colectivos de anfitriones. Estos encuentros se realizaron tras la marcha antigentrificación del 4 de julio en la colonia Condesa.

La legisladora añadió que el análisis del Plan General de Desarrollo podría convertirse en una oportunidad clave para avanzar en la regulación.

“No es sencillo hacer una ley de rentas justas porque tiene que ver con los tipos de suelo, con los Airbnb, con los constructores”, sostuvo.