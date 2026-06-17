El Gobierno revisará vehículo por vehículo e impondrá multas a quienes presenten errores en su documentación.

Los operativos serán constantes y rigurosos durante todo el año en diversos puntos estratégicos de la capital.

Se aplicarán sanciones severas a quienes no cuenten con la documentación reglamentaria o presenten fallas mecánicas.

De acuerdo a lo publicado por el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA): “¡Viajar seguro no es una opción, es tu derecho!”.

El Gobierno de la Ciudad de México y el INVEA implementan medidas estrictas en este 2026 a los conductores que infrinjan la ley. El objetivo principal es garantizar que el transporte público cumpla estrictamente con todas las normativas de seguridad vigentes.

El Gobierno revisará vehículo por vehículo e impondrá multas a quienes presenten errores en su documentación. ChatGPT

En este contexto, el Gobierno de Clara Brugada e INVEA han iniciado el despliegue de brigadas de Personal Especializado en las 16 alcaldías para supervisar unidades.

Estas acciones tienen como finalidad atender denuncias ciudadanas y reducir riesgos viales.

“En el INVEA vigilamos que cada unidad de transporte opere bajo las normas establecidas para que llegues bien a tu destino”, han declarado y se están ejecutando suspensiones, multas y sellados de puertas.

En el 2025 se suspendieron 1,151 unidades por no contar con la documentación necesaria y presentar un estado físico-mecánico deficiente. INVEA

Un balance imprescindible: resultados del control en 2025

Este precedente establece un estándar para las estrictas revisiones que se realizan en la actualidad.

“Con el propósito de asegurar una movilidad segura, el Personal Especializado determinó suspender aquellas unidades que no cumplían con la normativa legal”, comunicó el INVEA al finalizar las jornadas de verificación del año anterior.

Durante el 2025, el INVEA llevó a cabo operativos masivos para verificar que las unidades cumplieran con las condiciones óptimas para su funcionamiento.

Como resultado de estas intervenciones, se suspendieron 1,151 unidades debido a la falta de la documentación requerida y a un estado físico-mecánico insatisfactorio.

Desde el INVEA recordaron que "si el transporte está en regla, tu viaje es seguro". INVEA

Requisitos y marco normativo para una movilidad segura en 2026

El proceso de verificación técnico-mecánica y administrativa incluye aspectos esenciales para prevenir la suspensión inmediata del vehículo:

Revisión del estado físico-mecánico de todas las unidades.

Verificación de la documentación vigente y permisos correspondientes.

Cumplimiento total de la normatividad en materia de seguridad.

Para este nuevo ciclo, el instituto subraya que el cumplimiento de las normas es esencial para ofrecer un servicio de calidad.

Los transportistas tienen la obligación de atenerse a los límites de velocidad y señales de tránsito.

Asimismo, es imperativo reservar asientos destinados a personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas.

Desde el INVEA resaltaron que “si el transporte está en regla, tu viaje es seguro”. A través de estas iniciativas, el Gobierno de la CDMX sigue promoviendo una movilidad organizada y segura en la Ciudad de México.

Se insta a los conductores a conservar sus unidades conforme a los lineamientos legales actuales.

“No discrimines a las personas por su condición social, edad, preferencia sexual, discapacidad u origen étnico”, indica la campaña del Gobierno de CDMX.