El Gobierno de la Ciudad de México lanzó una nueva campaña para reforzar que el transporte público es un espacio “100% libre de humo de tabaco”, tanto al interior como en los accesos a las unidades. La campaña prohíbe fumar al interior del tren ligero y del trolebús, enfatizó el Servicio de Transportes Eléctricos, STE en su mensaje oficial.

Autoridades del transporte público recordaron que esta medida busca proteger la salud de todas las personas usuarias y fortalecer la convivencia segura. La campaña le pide a la ciudadanía evitar encender cigarrillos antes de subir a las unidades, así se dieron a conocer en los avisos difundidos por el Gobierno de CDMX.

Gobierno de CDMX

Estación Tasqueña: cierre temporal y servicio gratuito de apoyo

Por trabajos de ampliación, la estación Terminal Tasqueña del Tren Ligero permanecerá cerrada temporalmente. Las autoridades informaron que el traslado entre la estación Las Torres y el andén E del CETRAM Tasqueña está siendo cubierto por unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

El servicio de apoyo es completamente gratuito y tiene como objetivo garantizar la movilidad de las personas usuarias mientras continúan las obras. “ Contamos con servicio de apoyo gratuito con unidades de la RTP para el traslado de personas usuarias ”, destacó el comunicado.

La norma que pocos cumplen pero que deben cumplir: “Amarilla”

Otra de las recomendaciones centrales de la campaña es respetar las zonas de seguridad en los andenes. “Permanece detrás de la línea amarilla”, indica el mensaje del STE, recordando la importancia de mantener una distancia prudente respecto a las vías.

Esta medida busca evitar accidentes y fomentar una cultura de prevención entre los usuarios. La consigna visual acompaña las acciones de orden y seguridad que el gobierno capitalino impulsa para mejorar la experiencia de viaje en todos los sistemas de transporte eléctrico.