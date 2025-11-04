El Gobierno de la Ciudad de México confirmó el aumento en las tarifas del transporte público en sus modalidades de Ruta y Corredor, que se suma a los ajustes anunciados por la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) el pasado 31 de octubre.

Según las autoridades del Gobierno de México, el incremento busca equilibrar los costos operativos del sector sin afectar en gran medida el bolsillo de los usuarios. “Se busca atender las necesidades de las personas operadoras sin impactar la economía del pueblo capitalino”, destacó la SEMOVI.

El ajuste fue aprobado tras mesas de trabajo con las secretarías de Gobierno (SECGOB) y Finanzas (SAF), y con representantes de los concesionarios. Las nuevas tarifas ya fueron publicadas en la Gaceta Oficial y se aplican desde este mes.

Las nuevas tarifas del transporte público en CDMX

La Secretaría de Movilidad informó que los sistemas que integran la Red de Movilidad de la Ciudad de México mantendrán su tarifa, mientras que las modalidades concesionadas, como Rutas y Corredores, reflejarán el incremento de $1.50 pesos autorizado oficialmente.

Metro: $5.00

Metrobús: $6.00

Trolebús: $4.00

Tren Ligero: $3.00

Cablebús: $7.00

RTP ordinario: $2.00

RTP expreso: $4.00

RTP nocturno: $7.00

Rutas:

Microbuses y vagonetas (menos de 5 km): $7.50

De 5 a 12 km: $8.00

Más de 12 km: $8.50

Autobuses: $8.50 y $9.50

Corredores concesionados: $9.00 servicio ordinario / $9.50 ejecutivo

La SEMOVI recordó que los usuarios pueden reportar irregularidades en el cobro o servicio a través de Locatel (56 58 11 11) o por medio de las cuentas oficiales @VigimoviCDMX y @LaSEMOVI.