El Departamento de Salud del Estado de Florida informó que 28 marcas de golosinas comercializadas en tiendas de Estados Unidos contienen rastros de arsénico, según reveló un estudio reciente. Este hallazgo generó alarma entre las autoridades sanitarias que ahora evalúan los riesgos potenciales para la población infantil.

La investigación surgió a partir de otro estudio previo sobre fórmulas lácteas en el estado norteamericano, donde las autoridades detectaron metales pesados y pesticidas en siete de las 24 marcas analizadas. Este antecedente motivó la ampliación del análisis hacia otros productos de consumo masivo infantil.

46 marcas analizadas en la investigación

“Basados en ese trabajo, el Departamento de Salud analizó 46 marcas de dulces de 10 compañías distintas. En 28 de ellos se detectó presencia de arsénico, por lo que se evaluará sus riesgos potenciales, especialmente en niños”, explicó la dependencia en su comunicado oficial.

Alertan que todos estos dulces deben ser desechados urgente por contener arsénico
La autoridad sanitaria señaló: “Los resultados son presentados con el objetivo de proveer a las familias con información clara y accesible para productos que son ampliamente consumidos por los niños de Florida”.

Aunque las cantidades de arsénico detectadas individualmente no representan un riesgo grave para la salud, su consumo sin control puede contribuir a ciertos malestares.

Cuáles son las marcas afectadas que deben ser desechadas de inmediato y no consumir

Entre las golosinas donde la autoridad de Florida encontró presencia de arsénico destacan marcas populares como:

  • Nerds
  • Sweetarts
  • Trolli
  • Jolly Rancher
  • Tootsie Roll

El organismo continúa evaluando los riesgos asociados al consumo frecuente de estos productos, particularmente en la población infantil que representa el mayor grupo consumidor.