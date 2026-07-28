Las personas de 60 años o más que cuentan con su credencial vigente del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) tienen la posibilidad de acceder durante julio a un empleo con ingresos de hasta 9,500 pesos mensuales, siempre que cumplan con un requisito esencial: integrarse al programa Vinculación Productiva y ser contratadas por alguna de las empresas afiliadas.

Es importante señalar que este beneficio no consiste en un apoyo económico automático ni en un depósito universal para los afiliados al INAPAM. El ingreso depende exclusivamente de que la persona obtenga un empleo formal mediante este programa.

¿Qué es el programa Vinculación Productiva de INAPAM?

La iniciativa Vinculación Productiva tiene como propósito facilitar la incorporación de las personas adultas mayores al mercado laboral, ofreciéndoles:

Vacantes acordes con su experiencia

Conocimientos

Habilidades

Oficio

Las empresas participantes ofrecen puestos de trabajo con prestaciones de ley, por lo que quienes sean contratados recibirán un salario mensual, además de los beneficios laborales correspondientes.

La remuneración varía según el puesto, la empresa y la entidad donde se desempeñe la actividad. Algunas de las vacantes disponibles ofrecen sueldos cercanos a los 9,500 pesos mensuales, aunque el monto final dependerá de las condiciones de contratación establecidas por cada empleador.

¿Quiénes acceden a empleo de INAPAM?

Para participar es indispensable tener 60 años o más y contar con la credencial vigente del INAPAM. Además, los interesados deben registrarse en el programa Vinculación Productiva y completar el proceso de selección para alguna de las ofertas laborales disponibles.

Una vez realizado el registro, el personal del instituto vincula a los solicitantes con empresas interesadas en contratar personal. Posteriormente, corresponde al empleador realizar la entrevista y decidir si la persona cumple con el perfil requerido para el puesto.

Al tratarse de un empleo formal, quienes sean contratados podrán acceder a los derechos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, como:

Aguinaldo, vacaciones Prima vacacional Prestaciones que correspondan

Requisitos para participar en Vinculación Productiva

Las personas interesadas deberán acudir al módulo del INAPAM que les corresponda con la siguiente documentación:

Credencial vigente del INAPAM.

Identificación oficial con fotografía, como la credencial para votar o el pasaporte.

Después de entregar los documentos, el instituto realiza el registro del aspirante, lleva a cabo una entrevista para conocer su perfil laboral y, posteriormente, lo canaliza a las vacantes disponibles.

Si la empresa determina que el candidato reúne los requisitos del puesto, podrá concretarse la contratación.