La reforma constitucional que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tras haber sido avalada por la mayoría de los congresos estatales. No obstante, los trabajadores deben saber que su implementación será gradual, por lo que tardará años en concretarse de forma completa. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó que la entrada en vigor será gradual y no contemplará disminuciones salariales ni recortes de prestaciones. Por este motivo, es importante que tanto trabajadores como empleadores conozcan en detalle la reforma laboral. Infórmate a continuación del esquema oficializado por el Gobierno y mantente al tanto de las novedades dentro del sistema laboral. Según el anuncio gubernamental, la reducción comenzará a implementarse en 2027. Ese año la jornada máxima pasará de 48 a 46 horas semanales y, posteriormente, se disminuirán dos horas por año hasta alcanzar el límite de 40 horas en 2030. Claudia Sheinbaum señaló que este proceso paulatino permitirá que las empresas ajusten turnos, procesos productivos y cargas de trabajo sin afectar la productividad ni el empleo formal. “La reforma no implicará en ningún caso reducción de salarios ni de prestaciones; se protege el ingreso de las y los trabajadores”, subrayó. También se confirmó la prohibición de horas extra para menores de edad, reforzando así las normas de protección laboral infantil ya previstas en la legislación. La modificación constitucional fue aprobada primero por el Congreso de la Unión y después ratificada por la mayoría de los congresos locales, requisito indispensable para su promulgación. Con su publicación oficial, la reforma laboral entrará formalmente en vigor y dará paso a la armonización de leyes secundarias y reglamentos en materia laboral. Especialistas anticipan que el nuevo marco implicará: El cambio en cuestión responde a un contexto en el que, de acuerdo con datos oficiales citados por el Ejecutivo, el 63.9% de los trabajadores mexicanos trabaja más de 40 horas a la semana. Dicho escenario posiciona al país entre los de mayor carga horaria en la región. La reducción busca cumplir con los siguientes objetivos: La mandataria destacó que esta reforma cumple el compromiso número 60 de su administración y se alinea con los estándares promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que desde 1935 recomienda la semana laboral de 40 horas como referencia para equilibrar bienestar y productividad. De esta forma, México se integra a una tendencia internacional orientada a modernizar las condiciones de trabajo, sin comprometer la competitividad económica.