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Quienes tengan previsto viajar a Argentina, Uruguay o Chile deben controlar con anticipación la fecha de vencimiento de su pasaporte.

El documento tiene que encontrarse vigente al momento de ingresar y, dependiendo del país y de la nacionalidad del viajero, pueden existir requisitos adicionales sobre el tiempo de validez restante.

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Argentina, Chile y Uruguay: qué exige cada país

En el caso de Argentina, para ingresar como turista, los extranjeros deben presentar un pasaporte vigente. Además, distintas fuentes oficiales y consulares señalan que el plazo mínimo de vigencia exigido para ingresar a la mayoría de los países suele ser de 6 meses.

En Uruguay, la normativa es similar: los ciudadanos de países que no integran el Mercosur requieren un pasaporte vigente para entrar, y organismos consulares detallan que se solicita una vigencia mínima de 6 meses a partir de la fecha de ingreso, además de contar con al menos una hoja en blanco disponible.

En Chile, las normas migratorias también establecen que el pasaporte debe encontrarse válido y en regla para poder viajar, y distintos destinos de la región aplican el mismo criterio de los 6 meses de vigencia mínima.

Argentina, Chile y Uruguay prohíben el ingreso al país a todos los ciudadanos que posterguen la renovación del pasaporte.
Argentina, Chile y Uruguay prohíben el ingreso al país a todos los ciudadanos que posterguen la renovación del pasaporte.IA Gemini

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A quiénes afecta esta exigencia

Es importante aclarar un punto central: esta regla no aplica a todos los viajeros por igual. Los ciudadanos de los países del Mercosur —como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia— pueden ingresar a estos tres países presentando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI) o cédula de identidad vigente, sin necesidad de pasaporte.

La exigencia de un pasaporte con vigencia mínima de 6 meses rige, principalmente, para los turistas extranjeros que no forman parte del bloque regional. Por eso, las autoridades migratorias recomiendan verificar este requisito con tiempo, ya que un pasaporte próximo a vencer puede ser motivo suficiente para que el ingreso al país sea rechazado.