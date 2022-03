Uruguay: qué se vota en el referéndum y quién tiene posibilidades de ganar

Los uruguayos volverán a las urnas el próximo domingo, para votar en el referéndum si quieren o no derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), como indica la Corte Electoral de Uruguay.

Aunque a simple vista la elección parezca sencilla -es por "sí" o "no"-, quienes efectivamente estén a favor de la LUC deberán votar por el "no", ya que es para "no" derogar la LUC, con una papeleta celeste, mientras quienes estén en contra de esta ley, votarán por el "sí" a derogarla" con una papeleta rosada.

qué postula EL referéndum

La ley 19.889 del 9 de julio de 2020 es conocida como la "Ley de Urgente Consideración" o su acrónimo "LUC". Es la principal iniciativa legislativa del gobierno de coalición del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou.

El objetivo del reférendum es que el pueblo uruguayo vote a favor o en contra de derogar 135 artículos de la LUC. Se trata de parte de la LUC, no su totalidad. Y a su vez, esos 135 artículos abarcan temas muy diversos, pero no se puede votar por ellos de forma aislada sino por el paquete de los 135.

Para eso están convocados a las urnas este domingo 27 de marzo: el voto será obligatorio y secreto. Además, el voto en blanco se contará para el "no". Y el voto anulado favorece la posibilidad de triunfo del "sí" que requiere superar el 50% de los votos válidos.

El voto es obligatorio y secreto en Uruguay

¿por que ES de "URGENTE CONSIDERACIÓN"?

El artículo 168 de la Constitución uruguaya señala que el Poder Ejecutivo puede enviar proyectos al Legislativo declarándolos "de urgente consideración ". Con este mecanismo, si un proyecto de ley no recibe aprobación parlamentaria en los plazos estipulados , automáticamente se convierte en ley tal como lo envió el Ejecutivo. Esta LUC es del 9 de julio de 2020.

Permite que una ley entre en vigencia apenas unos 100 días después de su envío al Parlamento.

POR QUÉ LA URGENCIA DE LACALLE POU

Durante la campaña electoral, Lacalle Pou anunció que enviaría un proyecto de ley con el rótulo de urgente consideración que incluiría "todo lo que haya que modificar del Estado" y entre otras cosas, argumentó que eran muchas las cosas por hacer en sus cinco años de gestión.

El resultado de este referéndum definirá los próximos tres años de gestión de Lacalle Pou

El proyecto final fue presentado en abril de 2020 con 475 artículos en áreas como economía, relaciones laborales, educación, seguridad y más.

Movimientos sindicales, sociales y el opositor Frente Amplio consideraron que estos artículos se aprobaron con un mecanismo antidemocrático, por limitar el debate político y social. Sostuvieron que no era posible debatir 475 artículos con temas tan profundos en las dos cámaras en ese periodo , recordó el Grupo de Puebla.

Al evaluar que con 135 artículos se perdieron derechos y libertades, iniciaron el proceso considerado por la Constitución para derogarlos.

La bandera de la República Oriental del Uruguay y la partidaria del Frente Amplio

¿CÓMO SE LLEGÓ A ESTE REFERÉNDUM?

La Constitución uruguaya permite interponer un recurso de referéndum contra una ley con las firmas del 25% del total de inscriptos habilitados para votar.