Este martes se presentó en el Palacio del Correo, en Ciudad Vieja, el sello postal en homenaje al expresidente José Mujica, fallecido el 13 de mayo de 2025, hace un año. La ceremonia estuvo encabezada por el presidente Yamandú Orsi y por Lucía Topolansky, viuda del exmandatario. También participaron el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira, varios ministros y dirigentes del oficialismo, además de amigos e integrantes del círculo más cercano a Mujica. En su intervención, Topolansky agradeció el reconocimiento y propuso incorporar de alguna forma los sellos conmemorativos a las redes sociales, como manera de adaptarlos al avance tecnológico y a la disminución del uso tradicional del envío de cartas. El homenaje busca preservar la memoria pública del expresidente a través de un objeto postal que, según autoridades presentes, combina simbolismo histórico y la posibilidad de actualizar su difusión en formatos digitales.