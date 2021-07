Uruguay planea reabrir fronteras en primavera y estudian que no haya cuarentena obligatoria para turistas

Entusiasmado con la caída de los contagios de coronavirus, el gobierno uruguayo analiza empezar a reabrir las fronteras para personas vacunadas en la primavera.

Con una campaña de vacunación muy avanzada -el 59% de la población ya recibió ambas dosis- y un desplome de los contagios desde mayo -en las últimas semanas el promedio de casos diarios cayó a un 5% de lo que fue durante el pico de la ola-, el país está cada vez más cerca de la vuelta a la normalidad.

El país lleva aplicadas casi 129 dosis por cada 100 habitantes, la mayoría Coronavac de Sinovac (69,3%), seguido por Pfizer-BioNTech (29%) y Oxford-AstraZeneca (1,7%).

En este contexto -y aunque todavía persisten focos en Montevideo, Maldonado, Paysandú y Canelones-, el gobierno decidió no exigir cuarentena a aquellos que ingresen desde el exterior. "Por suerte esto está avalado por lo que he escuchado de científicos en estos días, que el estatus de vacunación en nuestro país es distinto al que teníamos en la P1 [la variante Gamma surgida en Manaos, Brasil]. No estamos blindados pero estamos en una situación mejor", dijo el presidente Luis Lacalle Pou en conferencia de prensa.

"Si estamos pensando sobre la primavera que vengan extranjeros con el proceso de vacunación completa, para así darle un poquito de vida a una de las actividades más golpeadas que es el turismo, sería un contrasentido a poco tiempo [de eso] empezar a pedir la cuarentena, entre otras cosas porque creemos que no es necesario por la situación del virus actual y de la protección que tiene una gran mayoría de los uruguayos que ha optado por vacunarse", agregó.

Crédito: Xinhua

Enrique Antía, intendente de Maldonado, uno de los destinos más visitados por los argentinos, dijo recientemente que está a favor de habilitar la vacunación para turistas a partir de la primavera y adelantar la temporada de verano. "Creo que podríamos hasta, llegado el mes de noviembre, tener un camino de vacunación para todos aquellos que nos visitan. Sería una buena inversión del gobierno tener vacunas para todos aquellos que no se han vacunado y vienen con un PCR libre y sean vacunados acá", analizó.

Con un 58% de ocupación de las camas de cuidados críticos, y sólo el 20% por Covid-19, el gobierno sigue avanzando progresivamente hacia la reapertura: este lunes los funcionarios públicos dejaron el home office y se completó la vuelta de todos los estudiantes a las escuelas, aunque la presencialidad es por días y grupos reducidos.

Lacalle Pou aseguró que ya "queda poca cosa" por reabrir y señaló que se aproxima la vuelta al público en el fútbol del interior y que después será el turno del regreso del público al deporte profesional en todo el país.

No obstante, el turismo -que representa alrededor de 8 puntos del PBI uruguayo- sigue siendo una de las principales cuentas pendientes y el gobierno estableció la primavera como un posible horizonte de reapertura, dependiendo de la situación epidemiológica y de las nuevas variantes. El país ya confirmó 26 contagios por Delta en los últimos días.

Si bien se mantiene el cierre de fronteras por ahora, el gobierno decidió extender la habilitación de ingreso al país sin cuarentena obligatoria para personas con esquema de vacunación completo (14 días antes del ingreso) o que se hayan recuperado de la enfermedad en los 90 días previos de su llegada a Uruguay. Aquellos que quieran viajar deberán realizarse una prueba PCR 72 horas antes y luego otra al séptimo día del primer test, o guardar aislamiento por 14 días.

La medida abarca a los uruguayos, residentes y extranjeros que puedan justificar su viaje y estén dentro de las excepciones que se contemplan en el decreto 104/020.