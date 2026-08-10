Carlos Slim se apropia de uno de los recursos más vitales de México: administrará más de 100 kilómetros, 40 puentes y 9 viaductos de una ruta clave en México

En los últimos años, Brasil se consolidó como una de las principales potencias de América Latina y aumentó su influencia en el escenario internacional.

Este posicionamiento se explica, en buena medida, por la fortaleza y diversidad de su estructura productiva.

El tamaño de su mercado interno, su desarrollo industrial y la disponibilidad de recursos naturales le proporcionan una base económica sólida y una ventaja estratégica frente a otros países de la región.

A esto se suma su capacidad para ampliar su participación en sectores clave para el comercio y la transición energética.

Con estos recursos, busca consolidar una mayor influencia en las principales discusiones sobre el futuro de América Latina y la economía global, al tiempo que fortalece su posición dentro de un escenario geopolítico cada vez más multipolar.

El escenario global podría transformarse con la consolidación de un actor que emerge desde el sur del continente (Fuente: archivo). Archivo El Cronista

Brasil y un rol clave dentro del bloque BRICS

La articulación entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica se consolidó como una plataforma central para ampliar la proyección internacional del país sudamericano y fortalecer su peso en el sistema multipolar.

Desde este ámbito, Brasil logró ganar espacio en los debates económicos globales, fortalecer lazos con socios estratégicos y avanzar en una política exterior orientada a diversificar alianzas sin perder margen de maniobra frente a las grandes potencias.

Cuáles son los recursos estratégicos que impulsan a Brasil

Uno de los principales motores de su ascenso es su creciente capacidad energética. Brasil se consolida como un referente mundial en la producción de biocombustibles, al tiempo que expande su industria petrolera y acelera el desarrollo de proyectos vinculados con las energías renovables.

A esta fortaleza se suma su posición como proveedor estratégico de alimentos y minerales críticos. La combinación de recursos energéticos, capacidad productiva y disponibilidad de materias primas refuerza el peso de Brasil en el escenario internacional y lo convierte en un socio cada vez más relevante para los países que buscan garantizar su seguridad energética y alimentaria en un contexto global atravesado por la incertidumbre y la creciente competencia por los recursos estratégicos.

Innovación y tecnología: las apuestas de largo plazo de Brasil

Más allá de su base de recursos naturales, el país trabaja para consolidar un perfil asociado a la innovación y el desarrollo tecnológico.

Las inversiones en inteligencia artificial, agricultura sostenible e hidrógeno verde apuntan a ubicar a Brasil como un actor destacado en la transición energética y en sectores que serán determinantes para la economía mundial en los próximos años.

El crecimiento económico y el rol estratégico de Brasil generan expectativa y preocupación en las grandes potencias (Fuente: archivo).

El impacto del ascenso de Brasil en el equilibrio global

El fortalecimiento de Brasil no sólo redefine el liderazgo en América Latina, también puede alterar la dinámica global. Para Estados Unidos y Europa, representa un desafío a la tradicional hegemonía occidental; para Rusia y China, un posible competidor dentro de los mismos espacios de cooperación.

Un liderazgo más independiente de Brasil podría modificar alianzas, modificar flujos comerciales y consolidar un bloque económico más autónomo en el sur global.

Una etapa para América Latina

El avance de Brasil abre la puerta a que otras economías latinoamericanas también refuercen sus estrategias de crecimiento.

Expertos sostienen que esta dinámica podría fomentar una mayor cooperación regional, reduciendo la dependencia de las potencias tradicionales y consolidando a la región como un actor más influyente en el mapa internacional.