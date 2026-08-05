En el Complejo Naval de Itaguaí, en las proximidades de la costa del estado de Río de Janeiro, la Armada de Brasil ha conseguido un importante avance: la integración en su flota de un submarino de fabricación local, que se suma a una flota cuyo propósito es proteger la denominada Amazonia Azul.

El programa, que ha sido desarrollado en colaboración con la firma francesa Naval Group, ha movilizado a miles de trabajadores y posiciona al país en una nueva dimensión tecnológica. Esto también representa una acción que alinea su despliegue militar con un crecimiento económico que lo aproxima a naciones como Rusia o China.

La iniciativa PROSUB representa un esfuerzo por la modernización de infraestructura y la producción en serie de unidades submarinas. Hasta el momento, las embarcaciones completadas son de propulsión diésel-eléctrica, sin embargo, la próxima fase contempla el desarrollo del primer submarino nuclear nacional proyectado para el 2033.

El avance de la industria naval de Brasil

La construcción del reciente sumergible demandó la participación amplia de mano de obra especializada: más de dos mil personas reunidas en el astillero intervinieron en las fases finales y en todo el corredor industrial asociado al proyecto trabajan cerca de 5000 empleados. El impacto económico y técnico se evidencia en talleres, proveedores y en la formación continua de ingenieros navales.

Para 2023 Brasil podría tener su primer submarino a propulsión nuclear.

El complejo de Itaguaí se transformó en la mayor instalación de su tipo en Latinoamérica, con capacidades de diseño, ensamblaje y certificación que permiten a Brasil gestionar buena parte del ciclo productivo de sus submarinos.

Capacidades y ventajas del impulso nuclear

Los submarinos con propulsión atómica brindan una autonomía operativa notablemente superior y mantienen velocidades sostenidas sin la necesidad de emerger para recargar baterías, lo que amplía el alcance operativo de la Armada. Para un país con intereses en la plataforma continental y en recursos marítimos, esta capacidad posee valor estratégico directo.

El avance hacia la propulsión nuclear también sitúa a Brasil en un nivel distinto en términos de influencia y percepción regional, lo que genera observación permanente de potencias con flotas oceánicas desarrolladas.

Plazos, inversión y desafíos

El programa completo implica una inversión elevada y una cooperación técnica estable con Naval Group; el ambicioso cronograma proyecta el primer submarino nuclear para inicios de la década de 2030. Mantener la financiación y superar requisitos regulatorios y técnicos será esencial para no retrasar los tiempos.

Mientras tanto, las nuevas unidades convencionales ya ejecutan patrullajes y maniobras de entrenamiento en el Atlántico. En la práctica, Brasil combina la consolidación de capacidades locales con una estrategia de proyección marítima cada vez más clara.