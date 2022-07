Un insólito fallo antivacunas unió al Gobierno y la oposición contra un juez en Uruguay

La Justicia de Uruguay decidió este jueves "la suspensión inmediata" de la vacunación contra el coronavirus a niños menores de 13 años "bajo apercibimiento de desacato".

El fallo fue ordenado por el juez Alejandro Recarey, quien actúa como suplente en un juzgado de lo Contencioso Administrativo, tomó la determinación tras un amparo presentado el viernes pasado por el abogado Maximiliano Dentone.

Dicha suspensión estará activa hasta que "se publiquen íntegros todos los contratos de compra de estas vacunas", y se comunique "la composición de las sustancias a inocular".

El Ministerio de Salud Pública (MSP) va a "acatar" y "apelar" el fallo, aseguró el subsecretario del ministerio, José Luis Satdjian. "La vacunación en el país estuvo basada en la evidencia científica disponible", agregó.

AHORA || Comunicado urgente || Tema: Vacunación menores de 13 años, MSP acata fallo.

"El Ministerio hace énfasis en la importancia de mantener los cuidados no farmacológicos, especialmente en las poblaciones que no hayan recibido vacunas o que no tengan completado su estatus vacunal", sentenciaron en el comunicado.

El secretario de presidencia, Álvaro Delgado, aseguró que el Poder Ejecutivo esta preparando la apelación inmediata del fallo. "Este fallo es un disparate", indicó.



Y agregó que "la decisión de Recarey pone en la justicia la posible afectación de la salud".

Según informaron en una conferencia de prensa, el plan de vacunación, que venía a buen ritmo, quedó frenado minutos después de conocerse la sentencia. Y para este jueves había 5.800 menores habilitados para vacunarse con la segunda dosis. "Muchos de ellos con comorbilidades", dijo Delgado.