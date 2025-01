Trump en Davos: críticas a Europa, guiño a China y amenaza de aranceles a empresas que no produzcan en EE.UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, instó este jueves a las empresas globales a "fabricar en Estados Unidos" o "simplemente pagar aranceles" durante su discurso en el Foro de Davos.

"Si no fabrican su producto en Estados Unidos, lo cual es su prerrogativa, entonces simplemente tendrán que pagar un arancel, de montos variables", avisó Trump, que participó del foro en remoto desde la Casa Blanca.

El mandatario, que se excusó por no estar presencialmente en Davos por la cercanía de su toma de posesión este pasado lunes, prometió a estas empresas "los impuestos más bajos en la Tierra" si deciden trasladar su producción a Estados Unidos.



"Mi mensaje a cada empresa en el mundo es muy simple: vengan a fabricar su producto en América, y les daremos entre los impuestos más bajos de cualquier nación en la Tierra. Los estamos bajando sustancialmente", afirmó.



Trump también dijo que los aranceles "dirigirán cientos de miles de millones de dólares, e incluso billones de dólares" a las arcas del Tesoro estadounidenses.



"Para fortalecer nuestra economía y pagar nuestra deuda", aseguró.



"Bajo la Administración Trump, no habrá un mejor lugar en la Tierra para crear empleos, construir fábricas o hacer crecer una empresa que aquí, en Estados Unidos", añadió.

"La Unión Europea nos trata de manera muy injusta"

El mandatario indicó que la Unión Europea trata a los Estados Unidos "muy, muy injustamente" con barreras no arancelarias y que Washington va a tomar medidas, pero "siendo constructivo".



"Tenemos cientos de miles de millones de dólares en déficit (comercial) con la UE y nadie está feliz con eso, y vamos a hacer algo" para resolverlo.



Trump lamentó que es difícil competir en la UE para las empresas estadounidenses y no "hay razones" por las que el proceso de aprobaciones de los estados miembros no pueda "ir más rápido".



"Estoy intentando ser constructivo porque amo a Europa. Amo los países europeos, pero el proceso es muy complejo, tratan a los Estados Unidos de América muy injustamente con los impuestos del valor añadido y otros impuestos", añadió.



Trump ha reiterado su intención de imponer gravámenes a algunas importaciones de la UE para revertir lo que el considera un trato desigual a los productos estadounidenses, como en el caso de los automóviles, que tienen que competir, por ejemplo, con unos estándares de emisiones o seguridad diferentes.



Baja del petróleo y de las tasas de interés

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó además que exigirá que las tasas de interés bajen inmediatamente y que otros países deberían seguir su ejemplo.

"Con la baja de los precios del petróleo, exigiré que las tasas de interés bajen inmediatamente, y del mismo modo deberían bajar en todo el mundo", señaló.

Trump instó a Arabia Saudí y a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a bajar los precios del crudo.

"Voy a pedir Arabia Saudí y a la OPEP que bajen el precio del petróleo. Tienen que reducirlo, lo cual, francamente, me sorprende que no lo hicieran antes de las elecciones. No demostraron mucho cariño. Me sorprendió un poco eso", dijo durante un discurso en remoto en el Foro Económico de Davos (Suiza).



Trump añadió que si el precio bajase, la guerra entre Rusia y Ucrania "terminaría inmediatamente".



"Ahora mismo el precio es lo suficientemente alto como para que esa guerra continúe. Hay que reducir el precio del petróleo para poner fin a esa guerra. Deberían haberlo hecho hace mucho tiempo. En realidad, son muy responsables, hasta cierto punto, de lo que está sucediendo", recalcó.

Además, Trump dio detalles de su reciente comunicación con Xi Jinping.

"Me llamó, lo veo muy bien. Creo que vamos a tener una muy buena relación. Lo único que queremos es justicia. Solo queremos igualdad de condiciones", indicó en un guiño a Beijing.