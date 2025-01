China siente la presión de Trump: la divisa china tocó un piso récord en la previa de la asunción

La divisa china se ha debilitado hasta mínimos de 16 meses tras los sólidos datos económicos de Estados Unidos de la noche a la mañana y a medida que la posibilidad de fuertes aumentos de aranceles por parte de la administración entrante de Trump alimenta la preocupación sobre las perspectivas de crecimiento de la segunda mayor economía del mundo.

El renminbi cayó un 0,1% a 7,33 RMB frente al dólar el miércoles, su nivel más bajo desde septiembre de 2023, a pesar de que el Banco Popular de China (BPC) mantuvo un tipo de cambio fijo antes de la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero.

La divisa china puede cotizar dentro del 2% de la tasa diaria fijada por el banco central, y el tipo de cambio se acerca al límite inferior de esa banda de fluctuación.

La presión a la venta refleja en parte el temor a que los fuertes aranceles a los productos chinos propuestos por Trump obliguen al BPC a debilitar el renminbi para compensar su impacto en las exportaciones, que han ayudado al país a mantener el crecimiento económico en medio de una débil demanda interna de los consumidores.

Los sólidos datos de empleo y servicios publicados el martes en EE.UU. también reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas más despacio de lo previsto, en contraste con China, que está relajando la política monetaria para combatir las presiones deflacionistas. El índice del dólar estadounidense ha subido un 0,5% desde los datos del martes.

"El mercado está impaciente y quiere un estallido del renminbi", dijo Wee Khoon Chong, estratega senior de mercados de BNY.

El BPC ha declarado su determinación de mantener la «estabilidad básica» del renminbi y no permitir que se "dispare" el tipo de cambio en los mercados.

Beijing, que se enfrenta a presiones deflacionarias cada vez más profundas en la economía, derivadas de la baja confianza de los hogares y los inversores, ha adoptado gradualmente más medidas de estímulo para impulsar el crecimiento. El miércoles amplió un programa para subsidiar a los consumidores que cambien electrodomésticos viejos, como aires acondicionados y lavadoras.

Pero muchos economistas creen que está aplazando el anuncio de más planes de gasto mientras espera la investidura de Trump para obtener más claridad sobre posibles aranceles. El presidente electo ha dicho que impondría aranceles de hasta el 60% a China.

El miércoles, el BPC anunció un tipo de cambio fijo diario de 7,1887 RMB frente al dólar, casi sin cambios desde el martes (7,1879 RMB). Pero la presión sobre el tipo de cambio aumentó después de que los sólidos datos económicos de EE.UU. hicieran subir al dólar el martes.

La presión a la venta sobre el renminbi es "esencialmente un reflejo del Trump trade", dijo Ju Wang, jefe de estrategia de divisas y tasas de la Gran China en BNP Paribas. "El mercado ha estado haciendo esto desde las elecciones estadounidenses (...) sentimos que mucho ha sido descontado, pero el mercado no quiere rendirse". Wang dijo que el BPC parecía estar "en modo wait and see".

Julian Evans-Pritchard, responsable de economía china en Capital Economics, afirma que el BPC "no tiene realmente ninguna buena opción". "Tendrá que aceptar cierta debilidad del tipo de cambio como la opción menos mala. La pregunta entonces es: ¿dónde traza la línea el BPC?"

Los analistas señalan que, aunque el renminbi se encuentra bajo presión frente al dólar, se ha fortalecido en relación con otras divisas. "No es sólo una historia de China. Es una historia de la apreciación del dólar", dijo Evans-Pritchard.

El baht tailandés, la rupia indonesia, el peso filipino, el dólar taiwanés y el won coreano se debilitaron un 0,4% frente al dólar el miércoles.

En Hong Kong, los costos de financiación para el renminbi offshore han aumentado en los últimos días en una señal de que el BPC está tratando de defender el tipo de cambio contra los especuladores.

Mientras que el renminbi terrestre no puede negociarse fuera de la banda del 2% fijada por el BPC, no existe tal limitación para el renminbi extraterritorial.

Las acciones chinas también cayeron el miércoles: el índice CSI 300 de China continental cedió un 0,2% y el índice de referencia Hang Seng de Hong Kong, un 0,9%.