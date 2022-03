Por qué Japón le regaló un peluche de Pokémon al nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric

El Ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Kiyoshi Odawara, le regaló este jueves al presidente electo de Chile, Gabriel Boric, un peluche de Squirtle, el Pokémon de agua de la caricatura nipona junto a un pokebola, detalles que llamaron la atención y viralizaron en redes sociales.

Los obsequios entregados por el funcionario japonés se dieron en el marco del recibimiento protocolar a las delegaciones extranjeras que encabezó el flamante mandatario en la Municipalidad de Santiago, que participarán este viernes de la asunción al nuevo período.

¿Por qué le regalaron un Pokémon a Gabriel Boric?

El llamativo regalo de Japón no es una casualidad, ya que en septiembre de 2021 fue el propio Boric quien reveló en Twitter que veía Pokémon en su infancia y que su personaje favorito era precisamente Squirtle.

"Me gustaria saber cual es su inicial favorito. De eso depende mi voto" , consultó una usuaria, a lo que el ahora mandatario respondió: "Squirtle siempre".

Estas no fueron las únicas palabras sobre la franquicia: meses atrás también aseguró que había jugado Pokémon Go, aunque "no logró capturar a Pikachu" , y que su área de preferencia era Pokémon Yellow, uno de los primeros juegos de la saga, que se lanzó originalmente en 1998 para Game Boy.

Además, en julio pasado confesó ser adepto a otra de los emblemas japonés: Dragon Ball.

"Tengo serias dudas entre Gohan creciendo y Piccolo cuando deja de ser enemigo" , indicó Boric tras imponerse en la primera vuelta. "Confieso que durante algún tiempo tuve un crush con Bulma" , agregó.

También y poco después de ganar en las elecciones parlamentarias de 2013, y a propósito de una conversación sobre un elemento de la serie House of Cards, el exdirigente estudiantil dejó en claro su fanatismo por la saga GTA y Age of Empires.

