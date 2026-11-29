El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, reconoció la derrota del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones generales de este domingo y felicitó al Partido Popular (PP) por su victoria. “Evidentemente, hoy es una noche triste para nuestro país, pero me gustaría reivindicar la esperanza”, expresó.

“Desafortunadamente, el bloque progresista no fue lo suficientemente fuerte para superar a la derecha y a la ultraderecha”, admitió Sánchez, quien aseguró que su partido acepta el resultado electoral y destacó la participación ciudadana. También confirmó que llamó al líder del PP para felicitarlo y desearle aciertos.

El mandatario anticipó que el PSOE ejercerá la oposición si la derecha y la ultraderecha llegan al Gobierno. “No vamos a dejarles pasar ni una. Cuando vengan a recortar derechos, vamos a estar enfrente”, advirtió.

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