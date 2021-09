Guedes, cortante: "El Mercosur se va a modernizar y quien esté incómodo, que se retire"

El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, dijo hoy que su país no se retirará del Mercosur, y en simultáneo destacó que no aceptará que el bloque sea una herramienta de ideología.



"Un día Argentina nos dijo eso: el Mercosur es como es, el que quiera que se retire. Nosotros devolveremos eso a Argentina: el Mercosur se va a modernizar y quien esté incómodo, que se retire ", citó Reuters a Guedes en un evento online organizado por la Cámara de Comercio Internacional.

Brasil tiene la presidencia pro tempore del organismo, que también integran Uruguay y Paraguay.

La agencia CMA citó a Guedes al decir que Brasil quiere reducir gradualmente la Tarifa Externa Común (TEC) del bloque y según él, la propuesta cuenta con el apoyo de Paraguay y de Uruguay, pero no de Argentina, y si no hay acuerdo con relación al asunto lo recomendable es que "el incomodado que se retire".



"Nuestra posición es de avanzar. Nosotros no vamos a salir del Mercosur, pero no aceptaremos el Mercosur como herramienta de ideología. El Mercosur tiene propuesta muy clara. Es plataforma de integración a la economía global. Si no entregar este servicio, vamos a modernizar y los incomodados que se retiren".

La TEC es la tarifa de importación que los países del Mercosur cobran de los productos vendidos al bloque y es de 13,4%, en promedio. Brasil propuso en el inicio del año bajar la tarifa en 10% en 2021 y en más 10% en 2022, pero Argentina lo rechazó, recordó CMA.

"Argentina están en un momento muy delicado. No exigimos de Argentina, Entendemos que usted no pueda venir ahora, entonces nosotros te damos waiver para venir en un año, dos años, tres años. Venga cuando quiera, pero no nos impida avanzar . Nosotros quedamos firmes en esta posición, y Argentina parece estar muy firme en posición antagónica a nuestra".

Además, Guedes proyectó que la región llegará a utilizar una sola moneda en los próximos 10, 15 o 20 años.

A nivel local, Guedes dijo que el plan del gobierno en un horizonte a 10 años contempla privatizar estatales como Petrobras y Banco do Brasil.