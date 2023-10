Más de 600 mil personas mueren cada año por esta enfermedad pero hay novedades

La Organización Mundial de la Salud (OMS) autorizó este lunes el uso de una segunda vacuna para frenar una enfermedad potencialmente mortal transmitida por algunos mosquitos a los humanos.

El jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recomendó la aplicación de una segunda vacuna llamada "R21/Matrix-M", que busca prevenir la malaria en niños "en riesgo de contraer la enfermedad".



El jefe de la OMS manifestó que siempre soñó con tener una "vacuna segura y eficaz" contra la enfermedad y "ahora tenemos dos".

¿Cuántas personas mueren por la malaria?

La malaria sigue siendo una de las principales causas de enfermedad y muerte infantil que sufre África subsahariana.

Según la agencia de noticias Reuters, más de 260.000 niños africanos menores de cinco años mueren anualmente de malaria. En los últimos años, tanto la OMS como otras organizaciones han advertido de un estancamiento en los avances contra esta enfermedad mortal.

Durante 2021 se aprobó la primera vacuna para combatir la malaria, especialmente en África, donde se reportaron alrededor de 200 millones de casos y 400.000 muertes.

¿Quién desarrolló la vacuna contra la malaria y cuánto costará?

La vacuna etiquetada como "R21/Matrix-M", fue desarrollada por la Universidad británica de Oxford y contó con el apoyo del Serum Institute of India.

Estaría disponible para mediados de 2024, dijo Tedros, añadiendo que las dosis costarían entre U$S 2 y U$S 4. Adar Poonawalla, director ejecutivo del Serum Institute of India, anunció que se produjeron más de 20 millones de dosis anticipándose a la recomendación de la OMS.

"La OMS ahora está revisando la vacuna para su precalificación, que es el sello de aprobación de la OMS, y permitirá a GAVI (una alianza mundial de vacunas) y a UNICEF comprar la vacuna a los fabricantes", dijo Tedros.

La malaria se concentra en África, y cada año mueren más de 600.000 personas en todo el mundo, en su mayoría niños. Los casos aumentaron de 165 millones a 168 millones de 2020 a fines de 2022, según el último informe de sobre la malaria de la OMS.