Adiós a los celulares: la nueva alternativa que Bill Gates recomienda y ya es tendencia en todo el mundo. (Fuente: Archivo)

En su blog personal, Bill Gates reflexionó sobre las implicaciones que tiene el teléfono móvil en las nuevas generaciones, al considerarlo un factor decisivo en la crianza contemporánea.

En una de sus publicaciones en Gates Notes, el magnate profundizó en el libro The Anxious Generation, escrito por Jonathan Haidt. En su análisis, destacó un aspecto que considera especialmente preocupante respecto al uso de smartphones en los niños: la amenaza que estos dispositivos representan para su creatividad y pensamiento crítico.

Según Gates, las horas de aburrimiento constituyen un recurso invaluable para desarrollar la concentración. Por esa razón, manifestó su inquietud frente al hecho de que el tiempo de ocio haya quedado relegado a un segundo plano debido al estímulo constante de las pantallas.

Las razones por las que Bill Gates aconseja a los niños dejar de usar smartphones

Gates afirmó que, a lo largo de su trayectoria profesional, el tiempo de ocio y sin distracciones fue "crucial" para su éxito laboral. En este contexto, el magnate ha mencionado en diversas ocasiones que durante su paso por Microsoft realizaba anualmente una “semana de reflexión”, en la que se retiraba a una cabaña aislada con sus documentos, permaneciendo allí libre de interrupciones.

El autor del libro reseñado por Gates expone que las consecuencias de esta nueva crianza se manifiestan en un aumento de problemas de salud -tanto físicos como mentales- y de aprendizaje, así como en otros aspectos críticos para el bienestar, como el sueño, la lectura, la socialización, el tiempo al aire libre y la independencia.

En este sentido, Gates reflexiona sobre cómo tanto los celulares como las redes sociales lograron cambiar la crianza de las nuevas generaciones. Se cuestiona si, de haber intercambiado su tiempo de aburrimiento por distracciones constantes en su infancia, habría podido adquirir los hábitos de trabajo que le permitieron crecer en la industria.

El fin de los celulares: Bill Gates explicó por qué deben dejar de utilizarse y dice que este será su mejor reemplazo. (Fuente: Archivo)

“No todo fue diversión y juegos, pero tuve lo que Haidt llama una infancia basada en el juego. Ahora, una infancia basada en el teléfono es mucho más común", aseguró.

“Sin la capacidad de concentrarse intensamente y seguir una idea a donde sea que lo lleve, el mundo podría perderse los avances que provienen de poner su mente en algo y mantenerlo allí“, concluyó Gates.

El mejor reemplazo para los celulares, según Bill Gates

Gates aseguró entonces que esta lectura es una “llamada de atención” que invita a repensar la crianza actual, comprendiéndola como “una hoja de ruta sobre cómo podemos cambiar de rumbo“.

Simultáneamente, Gates enfatizó en la importancia de reconstruir “la infraestructura de la infancia” para que otras zonas de juego, como parques infantiles, puedan reemplazar a los celulares y se consideren una opción atractiva para que los niños disfruten de su tiempo libre.

El fin de los celulares: Bill Gates explicó por qué deben dejar de utilizarse y dice que este será su mejor reemplazo. (Fuente: Archivo)

Como primera medida, coincide en la necesidad de retrasar el acceso a teléfonos inteligentes hasta que los niños sean mayores de edad y disponer de una mejor verificación de edad en las redes sociales.

El magnate destacó que, aunque las soluciones que el autor propone para hacer frente a esta problemática no son sencillas de implementar, las considera cruciales.

“Lograr esto no vendrá de que las familias individuales tomen mejores decisiones, requiere coordinación entre los padres, las escuelas, las empresas tecnológicas y los responsables políticos“, afirmó y añadió que se trata de medidas que permitirán fomentar la interacción en persona.