Israel atacó Irán días atrás y desencadenó un nuevo conflicto bélico en Medio Oriente, acusando a Teherán de estar desarrollando armamento nuclear para atacar en la región.

Para Benjamin Netanyahu, la república islamista buscaba seguir manteniendo "conversaciones falsas" con Washington sobre su programa nuclear "en las que mienten, hacen trampas y engañan a Estados Unidos".

Con respecto a esto último, Netanyahu dijo tener "información de inteligencia muy sólida al respecto".

"Quieren seguir construyendo sus armas nucleares y su arsenal de misiles balísticos masivos, que están disparando contra nuestro pueblo. Quieren seguir creando las dos amenazas existenciales contra Israel mientras hablan. Y eso no va a suceder", afirmó.

"La ‘guerra eterna' es lo que Irán quiere, y nos está llevando al borde de una guerra nuclear. De hecho, lo que Israel está haciendo es impedirlo, poner fin a esta agresión, y solo podemos lograrlo enfrentándonos a las fuerzas del mal", insistió Netanyahu.

Sin embargo, el premier evita hablar del armamento nuclear que su propio país desarrolló en las últimas décadas, en una actitud que forma parte de una "estrategia" que desarrollaron sus antecesores y que tiene sus explicaciones.

¿Israel tiene armas nucleares? Qué dicen los especialistas y por qué su gobierno no habla del tema.

Según diversas fuentes, el Estado judío desarrolla armamento nuclear de forma encubierta hace más de 50 años. Hasta ahora no admite ni niega su posesión y es el único país del mundo que no lo reconoce abiertamente; pero es un secreto a voces que es un Estado nuclear, y como tal figura en los listados de instituciones de investigación atómica.

Desde hace décadas ha habido filtraciones, artículos periodísticos o trabajos académicos que lo atestiguan, pero Israel mantiene secretismo máximo sobre el asunto.

"Está muy claro que Israel es un Estado con armas nucleares, no hay duda sobre ello", dijo a la agencia EFE, Avner Cohen , historiador israelí y autor de libros como "Israel y la bomba" o "El Secreto peor guardado: el pacto de Israel con la bomba".

Israel poseería actualmente unas 90 ojivas nucleares, estima el Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo, que lo coloca en su lista de fuerzas nucleares mundiales junto a EE. UU., Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán y Corea del Norte.

Es además uno de los pocos países del mundo que no firmó el Tratado de No Proliferación de Armas Atómicas (TNP). Por ello, no se somete, como el resto de firmantes, a inspecciones periódicas en posibles instalaciones nucleares.

Sí en cambio es miembro del OIEA, pero en este caso no es obligatorio ningún tipo de inspección.

Según expertos, el Estado judío mantiene esta política nuclear para preservar sus intereses de seguridad y evitar más inestabilidad en Oriente Medio, donde busca retener su superioridad militar ante el resto de países y enemigos declarados como Irán.

¿Israel tiene armas nucleares? Qué dicen los especialistas y por qué su gobierno no habla del tema.

La opacidad sobre el tema nuclear también interesa a potencias como EE. UU. e instituciones internacionales, que pese a ser conocedoras de ello, prefieren que se mantenga en secreto.

Según explica un reciente artículo de la BBC, esta política no es un simple secretismo, sino una doctrina estratégica conocida formalmente como amimut o "ambigüedad deliberada".

Su justificación es profunda y se remonta a los fundadores del Estado. El expresidente Shimon Peres, figura clave en el desarrollo del programa, lo resumió en su autobiografía: "Aprendimos que la ambigüedad tiene un poder tremendo (...) La duda fue un poderoso factor disuasorio para quienes deseaban un segundo Holocausto".

El propio Avner Cohen dijo al medio británico que dicha estrategia le permite a Tel Aviv "defenderse de amenazas existenciales, así como de la reputación política asociada a las armas nucleares" y, por otro lado, "no paga prácticamente ningún precio -político, diplomático o incluso moral- por la posesión nuclear".

¿Israel tiene armas nucleares? Qué dicen los especialistas y por qué su gobierno no habla del tema.

Reactor de Dimona y destrucción de otras "amenazas nucleares"

La "amimut" llega a tal nivel "que la población ni se pregunta si el reactor de Dimona es peligroso para Israel", denunció en su momento Sharon Dolev, directora de la Organización del Tratado de Oriente Medio, pidiendo a Israel más transparencia y sobre el tema.

Dimona es una instalación israelí en el desierto del Néguev, formalmente un centro de investigación en ciencia atómica. Está en una zona remota, vigilada y vallada en todo su perímetro. Los aviones tampoco pueden volar sobre su espacio aéreo.

El Estado judío comenzó su proyecto nuclear ahí, donde habría fabricado su primer arsenal en torno a 1967, y ese es el lugar donde guardaría hasta hoy al menos parte de su armamento, según analistas.

En los años cincuenta, el entonces primer ministro y fundador del Estado, David Ben Gurión, decidió que Israel debía obtener la bomba ante el temor a un ataque conjunto de países árabes.

El reactor se comenzó a alzar en 1958, con apoyo francés y "bajo el más profundo secreto", para evitar que los árabes se enteraran y que EE. UU. lo frenara, relata el historiador Avi Shlaim en su libro «El Muro de Hierro. Israel y el mundo árabe».

Mientras Israel engrosaba su arsenal atómico, su estrategia desde hace décadas ha sido evitar que otros países "enemigos" obtuvieran el arma nuclear, como ahora está haciendo con Irán.

En 1981, su aviación destrozó un reactor en Irak que consideraba una amenaza ; y en 2007 penetró en Siria para destruir un reactor donde el régimen de Bachar al Asad preparaba un arma nuclear de plutonio.