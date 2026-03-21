Una andanada de misiles lanzada desde Irán impactó este sábado en Dimona, en el sur de Israel, ciudad donde se ubica una de las principales instalaciones nucleares israelíes, causando el derrumbe de al menos un edificio residencial y numerosos heridos. Según el Comando del Frente Interno, la unidad del Ejército israelí encargada de garantizar la seguridad de la población civil en Israel, desde la medianoche se han registrado al menos siete oleadas de ataques iraníes con misiles lanzados por Hezbollah. Las sirenas antiaéreas sonaron a las 19.07 hora local (17.07 GMT), tras lo cual se registraron varios impactos en la zona. De acuerdo con el servicio de emergencias Magen David Adom, atendieron a unas 20 víctimas con heridas por metralla, lesiones sufridas mientras se dirigían a zonas protegidas, así como con cuadros de pánico porque no llegaron a los refugios. Por su parte, el Cuerpo de Bomberos y Servicios de Rescate de Israel informó del colapso de un edificio tras uno de los impactos, lo que provocó un incendio en la zona. Según un comunicado publicado por su oficina, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mantuvo una conversación con el alcalde de la localidad, Benny Biton, durante la cual “elogió la resiliencia de los residentes y deseó una pronta recuperación a los heridos”. NOTICIA EN DESARROLLO