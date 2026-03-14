El comandante de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria iraní, general Alireza Tangsiri, afirmó este sábado que sus fuerzas atacaron en varias oleadas consecutivas “objetivos clave” en tres bases aéreas estadounidenses ubicadas en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Catar. Entre los blancos alcanzados destacan la base aérea Al Zafra (EAU), la base aérea Sheij Isa (Baréin) y la base aérea Al Udeid (Catar), donde radares Patriot, torres de control, hangares de aviones, rampas centrales y depósitos de combustible “quedaron envueltos en llamas”, según detalló Tangsiri en la red social X. Irán aseguró este sábado que destruirá “toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos” en Oriente Medio si se produce un ataque contra sus propias instalaciones energéticas, después del ataque estadounidense contra la isla iraní Kharg, donde se almacena el 90 % del petróleo que el país exporta al mundo. Tras este ataque, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el bombardeo se dirigió contra objetivos militares y que optó por “no destruir la infraestructura petrolera de la isla”, una decisión que podría reconsiderar si persiste cualquier bloqueo en el golfo Pérsico. Kharg, ubicada a 25 kilómetros de la costa iraní, es descrito como un punto vital para Irán debido a que concentra la principal terminal petrolera del país y es el mayor punto de carga de crudo para buques petroleros. Israel planea llevar a cabo una “invasión masiva” en el sur del Líbano para acabar con la presencia de la milicia chií proiraní Hizbulá, según una información publicada este sábado por el portal Axios, que cita a fuentes estadounidenses e israelíes. Según esta información, el plan de Israel es apoderarse de toda la zona que queda al sur del río Litani, lo que supondría la mayor invasión terrestre en el país vecino desde 2006, año en el que tuvo lugar la segunda guerra entre Israel y Líbano. “El objetivo es tomar el control del territorio, empujar a las fuerzas de Hizbulá hacia el norte, lejos de la frontera, y desmantelar sus posiciones militares y depósitos de armas en las aldeas”, indicó un funcionario a Axios. Israel habría tomado esta decisión, según señala Axios, después de que la milicia libanesa, apoyada y financiada por Irán, lanzara durante la noche del miércoles más de 200 proyectiles contra el norte de Israel, que no dejaron víctimas mortales pero sí algunos daños en zonas residenciales. De hecho, desde ayer, viernes, el Ejército israelí ha empezado a enviar refuerzos a la frontera norte y está movilizando a más reservistas. Además, en estos últimos días el Ejército ha emitido órdenes de evacuación en todo el sur del Líbano y, por primera vez, en pueblos y ciudadanos al norte del río Litani.