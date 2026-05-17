Un megaproyecto ferroviario podría cambiar para siempre la conexión entre Europa y África. Los gobiernos de España y Marruecos avanzan con estudios técnicos para construir un túnel submarino que atravesará el Estrecho de Gibraltar y conectará ambos continentes por debajo del mar. La iniciativa contempla una conexión ferroviaria fija entre Punta Paloma, en Cádiz, y Punta Malabata, cerca de Tánger. El trazado tendría aproximadamente 42 kilómetros de extensión, de los cuales casi 28 kilómetros serían completamente submarinos. Con una inversión estimada en 8.500 millones de euros, el proyecto aparece como uno de los desafíos de ingeniería más complejos de las últimas décadas por las condiciones geológicas y marítimas de la zona. Según los estudios preliminares, la obra incluiría: A diferencia del Eurotúnel que une Francia y Reino Unido, el futuro paso bajo el Estrecho de Gibraltar estaría destinado exclusivamente al transporte ferroviario y no al tránsito de autos particulares. Además, algunos sectores del túnel alcanzarían profundidades cercanas a los 475 metros bajo el nivel del mar. Aunque la idea existe desde hace décadas, durante los últimos meses el plan volvió a tomar impulso luego de que el Gobierno español destinara nuevos fondos para continuar las investigaciones técnicas y ambientales. Actualmente se realizan: El desarrollo está a cargo de la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar (SECEGSA), junto con organismos técnicos marroquíes. Por ahora, el túnel todavía se encuentra en fase de evaluación y no existen obras iniciadas. La definición sobre su viabilidad técnica, ambiental y económica está prevista para 2027, una vez finalizados los informes pendientes. Si el proyecto obtiene aprobación y financiamiento, podría transformar: Uno de los mayores desafíos es la complejidad del Estrecho de Gibraltar, una zona caracterizada por: Por ese motivo, especialistas consideran que el desarrollo tecnológico será determinante para evaluar si la obra puede ejecutarse de manera segura y sostenible. El futuro túnel entre España y Marruecos tendría menor longitud que el famoso Eurotúnel del Canal de la Mancha: Sin embargo, los expertos remarcan que las condiciones submarinas del Mediterráneo vuelven mucho más compleja la posible conexión entre ambos continentes.