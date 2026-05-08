El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el alto el fuego en Irán “sigue vigente”, pese al intercambio de ataques con Teherán en el estrecho de Ormuz. En tanto, se refirió al ataque del jueves contra tres destructores norteamericanos como una “nimiedad”. Así se expresó en diálogo con la cadena ABC. Por su parte, el país de Medio Oriente acusó a Estados Unidos de haber iniciado el intercambio de disparos y de incumplir la tregua. Según sostiene Irán, primero se produjeron dos ataques contra dos de sus buques mercantes cerca del puerto de Chask, a la entrada del mar de Omán, y después otro ataque contra un buque frente al puerto emiratí de Al-Fujairah. Es allí donde afirman haber intervenido para atacar y “causar graves daños”, según la versión iraní, a tres buques de guerra estadounidenses que intentaban atravesar el estrecho de Ormuz. Estos nuevos enfrentamientos encienden nuevas alarmas sobre la tregua que está vigente desde el 8 de abril. Es decir, desde hace casi un mes, en un momento en que la Casa Blanca sigue esperando una respuesta de la república islámica a su última propuesta para poner fin al conflicto de manera duradera. En ese sentido, Trump fue consultado sobre el cese el fuego a pesar de los ataques. “Sí, lo está. Hoy se metieron con nosotros. Los fulminamos. Se metieron con nosotros. Yo a eso lo llamo una nimiedad”, respondió a la cadena de noticias. Pese a la tregua, la zona continúa registrando epicentros de ataques. Este viernes por la mañana, la defensa aérea de Emiratos Árabes Unidos entró en acción ante drones y misiles lanzados desde Irán, según denunció su Ministerio de Defensa. Sin embargo, Teherán no reaccionó de inmediato a esta información. A principios de esta semana había desmentido “categóricamente” cualquier participación en los ataques de los últimos días denunciados por ese país del Golfo. Teherán bloquea el estrecho de Ormuz, este paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, que causó miles de muertos, sobre todo en Irán y Líbano, y sacudió la economía mundial. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, cuyo país actuó como mediador, se había mostrado optimista antes de los enfrentamientos del jueves. “Creo firmemente que este alto el fuego se convertirá en un alto el fuego a largo plazo”, expresó. Ante la falta de avances en las negociaciones, los precios del petróleo bajaron moderadamente el jueves y subieron ligeramente el viernes por la mañana. El barril de Brent, la referencia mundial, se cotizaba por encima de los 101 dólares.