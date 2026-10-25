Sobre el vencimiento del plazo de votación, un juez del Tribunal Superior Electoral resolvió extender el plazo de votación hasta las 19, a partir de una serie de denuncias de la campaña de Luiz Inácio Lula da Silva por interferencias en el sistema de transporte en diez estados del país, tal como consignó el enviado especial de El Cronista en Brasil.

Elecciones en Brasil: ¿cómo se llegó al balotaje?

Brasil votó el domingo 4 de octubre de 2026 en una elección general con 13 candidatos presidenciales. Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), obtuvo el 47,03% de los votos válidos y Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), el 45,16%, por lo que ninguno superó el 50% necesario para evitar la segunda vuelta. La diferencia fue de 2.227.651 votos y 1,87 puntos porcentuales, según el TSE.

A supporter of Brazil's presidential candidate Flavio Bolsonaro of the Liberal Party (PL) reacts upon Bolsonaro's arrival at a polling station to cast his vote during the presidential runoff election, in Rio de Janeiro, Brazil, October 25, 2026. REUTERS/Agustin Marcarian Fuente: REUTERS Agustin Marcarian

El resultado sorprendió. Ninguna encuesta había vaticinado la ventaja de Flávio Bolsonaro: los sondeos mostraban a Lula adelante por entre dos y cuatro puntos. Además, el candidato del PL llegó a ubicarse por encima del 50% en las primeras horas del escrutinio, pero su porcentaje retrocedió a medida que ingresaron los votos de regiones más favorables a Lula, en particular el nordeste.

¿Quiénes eran los candidatos?

Lula da Silva es el actual presidente y busca un cuarto mandato no consecutivo. Fue elegido por primera vez en 2002, reelegido en 2006 y volvió al Palacio del Planalto tras imponerse en 2022. Lo acompaña Geraldo Alckmin como candidato a vicepresidente.

Brazil's presidential candidate Flavio Bolsonaro of the Liberal Party (PL) arrives in Brasilia during the presidential runoff election, Brazil October 25, 2026. REUTERS/Mateus Bonomi Fuente: REUTERS Mateus Bonomi

Flávio Bolsonaro, por su parte, tiene 45 años, es abogado, exdiputado estadual y senador por Río de Janeiro. Es hijo del expresidente Jair Bolsonaro y busca devolver al bolsonarismo a la Presidencia. Su desempeño de primera vuelta superó el de su padre en 2022, cuando Jair alcanzó el 43,2% de los votos.

¿Qué decían las encuestas antes del balotaje?

Los últimos sondeos hablan de empate técnico. Datafolha publicó el 15 de octubre de 2026 una medición que ubicó a Flávio Bolsonaro con el 47% y a Lula con el 45%, lo que equivale a 51% contra 49% si se consideran solo los votos válidos. Quaest, en tanto, registró el 14 de octubre un 46% para el senador y un 44% para el presidente.

No todas las consultoras coinciden. Vox Brasil pronosticó una victoria de Lula con el 51% de los votos válidos frente al 49% de Bolsonaro, y su medición cobró relevancia porque había anticipado correctamente el resultado de la primera vuelta. Todas las diferencias están dentro de los márgenes de error.

Los apoyos y el mapa político

Entre los resultados de la primera jornada se destacó la reelección del gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, uno de los principales aliados políticos de Flávio Bolsonaro, con una amplia mayoría. El candidato del PL también sumó el respaldo de Augusto Cury, otro de los postulantes que quedaron fuera de la segunda vuelta.

Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva, the Workers' Party (PT) candidate for re-election, holds a Brazilian flag as he votes during the presidential runoff election, in Sao Bernardo do Campo, Brazil, October 25, 2026. REUTERS/Amanda Perobelli Fuente: REUTERS Amanda Perobelli

Entre los dos finalistas reunieron el 92,19% de los votos válidos, por lo que el desafío para ambos pasa por movilizar a quienes no votaron por ellos el 4 de octubre. La abstención en la primera vuelta fue del 21,08%, similar a la de 2022.

El balotaje es una nueva elección: los votos de la primera vuelta no se acumulan con los de la segunda. La renovación del Congreso se resolvió el 4 de octubre, de modo que el 25 de octubre de 2026 se define la Presidencia y las gobernaciones en las que ningún candidato alcanzó la mayoría. El presidente que resulte electo gobernará durante los próximos cuatro años.

Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y su socio más relevante en el Mercosur. El rumbo económico y diplomático del próximo gobierno brasileño tiene impacto directo en el comercio bilateral, la integración regional y la agenda de política exterior en América del Sur.