Cuando pensamos en el antiguo Egipto, las imágenes que vienen a la mente suelen estar ligadas al Nilo: pirámides, templos de Luxor, tumbas del Valle de los Reyes. Pero los cimientos del poder faraónico no se construyeron únicamente a orillas del río sagrado. Un hallazgo reciente en uno de los rincones más inhóspitos del Sinaí obliga a replantear cómo y cuándo empezó Egipto a proyectar su dominio más allá de sus fronteras naturales. El descubrimiento, publicado en un artículo académico firmado por Mustafa Nour El-Din y Ludwig D. Morenz, sitúa en Wadi Khamila —un valle desértico del suroeste del Sinaí— una escena grabada en roca hace aproximadamente 5000 años que no deja lugar a interpretaciones ambiguas: muestra violencia, sometimiento y conquista. El panel rupestre descubierto es de una claridad perturbadora. Un hombre avanza con los brazos levantados en señal de triunfo. Frente a él, otra figura aparece arrodillada, con las manos atadas a la espalda y una flecha clavada en el pecho. A un costado se distingue una embarcación, símbolo tradicional del poder real egipcio. No hay ambigüedad ni metáfora. Alguien domina, alguien es sometido. Y ese dominador viene claramente de Egipto. Este tipo de iconografía de conquista se repetiría durante toda la historia faraónica, pero lo extraordinario aquí es la antigüedad. El estudio data la escena en torno al año 3000 a.C., en los momentos finales del período protodinástico, cuando el Estado egipcio todavía estaba en proceso de consolidación. Estamos ante una de las representaciones más antiguas conocidas de dominación egipcia sobre un territorio exterior al valle del Nilo. El suroeste del Sinaí no era un terreno baldío. Estaba habitado por comunidades nómadas que conocían profundamente sus rutas y recursos, pero carecían de una organización estatal comparable a la egipcia. Precisamente esa asimetría de poder hizo del Sinaí un objetivo atractivo. La motivación para estas expediciones era principalmente económica: la región era rica en cobre y turquesa, dos materiales estratégicos para una civilización emergente que necesitaba herramientas, armas y objetos de prestigio. Controlar esas minas significaba consolidar el poder del Estado naciente. Wadi Khamila se suma ahora a otros sitios del Sinaí —como Wadi Ameyra y Maghara— donde ya se habían documentado relieves rupestres de expediciones egipcias tempranas. Pero este nuevo hallazgo amplía el mapa de esa presencia y demuestra que la expansión fue más extensa y planificada de lo que se pensaba. Uno de los aspectos más fascinantes del panel es la inscripción que acompaña la escena. Tallada sobre la figura principal, menciona al dios Min, una de las divinidades más antiguas del panteón egipcio. En este contexto temprano, Min no aparece solo como dios de la fertilidad —rol que asumiría en épocas posteriores—, sino como protector de los territorios exteriores al Nilo y de las expediciones que se adentraban en ellos. La inscripción lo identifica como “señor de la región del cobre”, conectándolo directamente con la explotación minera del Sinaí. Este detalle no es menor. Al invocar a Min, los egipcios no solo justificaban la violencia ejercida sobre las poblaciones locales, sino que sacralizaban el territorio conquistado. La tierra, sus recursos y sus rutas pasaban a formar parte del orden egipcio porque así lo avalaba el mundo divino. Este uso de la religión como herramienta política revela hasta qué punto el Estado faraónico comprendió desde muy temprano el poder de las imágenes y los símbolos. El panel no era únicamente una marca territorial; era un acto de propaganda tallado en piedra, destinado a perdurar y a intimidar a quien transitara por allí. Hay algo inquietante en lo que no se ve en el panel. Junto a la embarcación parece haber existido una inscripción con el nombre del gobernante responsable de la escena. Sin embargo, esa parte fue borrada deliberadamente en algún momento de la Antigüedad. No sabemos quién ordenó esa eliminación ni por qué, pero el gesto recuerda prácticas bien documentadas en la historia egipcia: el nombre de un rey podía ser eliminado tras un cambio dinástico, una caída en desgracia o una damnatio memoriae (condena de la memoria). El resultado es paradójico: la escena de dominación ha sobrevivido cinco milenios, pero la identidad del conquistador se perdió. El poder queda así despersonalizado y convertido en una idea más amplia: Egipto domina, independientemente de qué rey ocupe el trono. El panel de Wadi Khamila no quedó congelado tras su creación. A lo largo de los siglos, otras culturas dejaron su huella sobre la misma roca. Inscripciones nabateas (pueblo árabe que habitó la región entre el siglo IV a.C. y el I d.C.) y grafitis árabes se superponen parcialmente a la escena faraónica, transformando el panel en un auténtico palimpsesto histórico. Cada capa cuenta una historia distinta, pero todas comparten un rasgo común: la importancia estratégica del lugar. Wadi Khamila siguió siendo un punto de paso significativo en el paisaje mucho después de que el poder faraónico desapareciera. Este hallazgo no es solo un aporte arqueológico espectacular. Obliga a replantear una cuestión de fondo: ¿cuándo y cómo empezó Egipto a comportarse como una potencia imperial? La escena de Wadi Khamila demuestra que, ya en los albores de la civilización faraónica, existía una voluntad clara de controlar territorios exteriores mediante la fuerza, la religión y la imagen. No se trataba aún de un imperio en el sentido clásico —como lo sería el Imperio Nuevo siglos después—, pero sí de una forma temprana de colonialismo orientado a la extracción de recursos. Algunos investigadores han comenzado a usar el término “paleocolonialismo” para describir este fenómeno: una dominación territorial sistemática con fines económicos, legitimada por narrativas religiosas y proyectada mediante símbolos de poder. Este modelo sentó las bases del expansionismo egipcio durante los milenios siguientes, cuando los faraones conquistarían Nubia al sur, el Levante al noreste y controlarían rutas comerciales hasta el Éufrates. Cinco mil años después, ese mensaje sigue siendo legible en la roca del desierto. Y sigue siendo incómodo, porque nos recuerda que incluso las civilizaciones más admiradas nacieron, en parte, de la violencia. El antiguo Egipto nos legó arte sublime, arquitectura monumental, avances en medicina, matemáticas y astronomía. Pero también construyó su grandeza sobre la explotación de territorios ajenos, la imposición por la fuerza y la manipulación simbólica del poder. El panel de Wadi Khamila no es solo una ventana al pasado. Es un espejo que refleja cómo el poder —ayer y hoy— se construye, se justifica y se perpetúa. Y cómo las piedras, a veces, hablan más claro que los libros de historia.