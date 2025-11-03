Unequipo de arqueólogosegipcios encontró una fortaleza de grandes dimensiones en el norte del Sinaí. El sitio, ubicado en Tell El-Kharouba, coincide con la antigua Ruta Militar de Horus, un corredor estratégico que conecta Egipto con Canaán.

Según el relato bíblico, Moisés evitó este camino durante el Éxodo, lo que da al hallazgo un valor histórico y religioso que ya genera debate.

La estructura tiene más de 8.000 metros cuadrados y pertenece al Imperio Nuevo de Egipto, entre los años 1550 y 1070 a.C. En ese periodo, según la tradición, Moisés lideró la salida del pueblo de Israel.

El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto confirmó que la fortaleza servía como puesto militar y centro de vida para los soldados.

¿Qué encontraron los arqueólogos en el Sinaí?

Los investigadores identificaron once torres defensivas, muros de adobe y restos de cerámica. También hallaron un asa de jarra con el sello del faraón Thutmose I, que gobernó entre 1506 y 1493 a.C. Este detalle permite fechar el sitio con precisión.

Además, encontraron piedras volcánicas traídas desde las islas griegas, un horno de pan de gran tamaño y restos de masa fosilizada. Estos elementos muestran que la fortaleza no solo tenía funciones militares, sino que también albergaba vida cotidiana.

¿Por qué este hallazgo se relaciona con el Éxodo?

La Biblia menciona que Dios guio al pueblo de Israel por un camino más largo para evitar el territorio de los filisteos. Ese trayecto coincide con la Ruta de Horus, donde ahora se confirma la existencia de una fortificación egipcia. La presencia de esta estructura refuerza la idea de que el camino estaba vigilado y que representaba una frontera difícil de atravesar.

Aunque no prueba la existencia de Moisés ni del Éxodo, el hallazgo aporta contexto histórico. Los expertos señalan que Egipto controlaba con firmeza los accesos a Canaán, lo que explicaría la decisión de evitar ese camino.

¿Qué dicen los investigadores sobre Moisés?

En paralelo, el investigador Michael Bar-Ron analizó una inscripción proto-sinaítica en Serabit el-Khadim, también en el Sinaí. Según su estudio, la inscripción podría leerse como "Esto es de Moisés". La roca tiene unos 3.800 años y forma parte de los primeros registros alfabéticos conocidos.

Aunque la interpretación no es definitiva, elhallazgosuma una posible referencia epigráfica al nombre de Moisés. Otras inscripciones cercanas mencionan al dios "Él", vinculado al origen del pueblo de Israel, y muestran signos de conflicto religioso, como el borrado de nombres de dioses egipcios.

¿Qué impacto tiene este descubrimiento?

El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto calificó la fortaleza como uno de los hallazgos más importantes en la Ruta de Horus. El ministro Sherif Fathy destacó que el sitio revela nuevos capítulos de la historia militar egipcia y confirma la relevancia del Sinaí como zona estratégica.

La comunidad científica celebra el valor arqueológico del hallazgo, pero pide cautela. La historia del Éxodo sigue siendo objeto de debate y no hay pruebas concluyentes sobre la figura de Moisés. Aun así, cada nueva evidencia permite reconstruir el contexto en el que pudieron haber ocurrido los hechos.