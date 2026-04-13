El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que las fuerzas armadas estadounidenses eliminarán sin demora cualquier embarcación iraní que intente acercarse al bloqueo naval que la Marina de su país estableció en el estrecho de Ormuz, el cual entró en vigor este lunes tras el fracaso de las negociaciones de paz celebradas el fin de semana en Pakistán. La advertencia la publicó el propio mandatario a través de su red social, Truth Social, donde escribió: “Advertencia: si alguno de estos barcos se acerca en lo más mínimo a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO de inmediato”. El mandatario agregó que el mecanismo empleado sería “el mismo sistema de eliminación que usamos contra los narcotraficantes en barcos en alta mar. Es rápido y brutal”, en referencia a los ataques aéreos que su administración ha ejecutado contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico. En el mismo mensaje, Trump afirmó que la armada iraní fue “completamente aniquilada” con 158 buques destruidos, y señaló que los denominados “buques de ataque rápido” iraníes no fueron atacados por no considerarse “una amenaza significativa”. Finalmente, el mensaje concluye con una referencia a otra operación: “PD: ¡El 98,2% de las drogas que ingresan a EE.UU. por vía oceánica o marítima se han detenido! Gracias por su atención a este asunto. Presidente DJT”. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) precisó que la operación se aplicaría “de manera imparcial” a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán. Sin embargo, el organismo aclaró que los buques sin origen ni destino en Irán podrán continuar el tránsito por el estrecho. Trump había anticipado el inicio de la operación en un mensaje previo en Truth Social: “Estados Unidos bloqueará los barcos que entren o salgan de puertos iraníes el 13 de abril a las 10:00 A.M. ET”. Tras esto, la entidad de la Marina británica Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO) emitió una alerta a los buques en la que confirmó que las restricciones cubren “la totalidad del litoral iraní”, incluyendo el golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Arábigo al este del estrecho. La UKMTO indicó que los buques “neutrales” que se encontraban en puertos iraníes al momento de la entrada en vigor recibieron “un periodo de gracia limitado para zarpar”, y que los buques en tránsito podrían encontrarse con presencia militar, comunicaciones dirigidas o procedimientos de inspección, incluso si no tienen destino en Irán. La Guardia Revolucionaria iraní advirtió previamente que cualquier buque militar que se acerque al estrecho será considerado una violación del alto el fuego vigente y recibirá una respuesta “dura y decisiva”. El Ejército iraní calificó el bloqueo de “ilegal” y lo equiparó a un acto de “piratería”. En esta línea, advirtió que, si la seguridad de sus puertos se ve amenazada, “ningún puerto del Golfo Pérsico estará a salvo”. El jefe de la delegación iraní en las negociaciones de Pakistán, el presidente del parlamento Mohammad Bagher Qalibaf, dirigió un mensaje directo a Trump a su regreso a Teherán: “Si luchas, lucharemos”. El bloqueo se produce tras el colapso de las conversaciones entre Washington y Teherán celebradas en Islamabad, donde no se alcanzó un acuerdo para poner fin al conflicto bélico que comenzó el 28 de febrero pasado. Trump atribuyó la ruptura a la negativa de Irán a abandonar sus ambiciones nucleares.