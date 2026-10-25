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Brasil comenzó a votar este domingo para elegir a su próximo presidente, en una de las disputas más ajustadas desde el regreso de la democracia. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), se enfrentan en una segunda vuelta que llega sin una ventaja concluyente en las encuestas y después de una campaña marcada por la polarización política.

Unos 158,7 millones de brasileños están habilitados para participar de la votación, que definirá quién gobernará el país durante los próximos cuatro años, entre 2027 y 2030. Los centros electorales abrieron a las 8 y cerrarán a las 17, según el horario de Brasilia. La Justicia Electoral comenzará a divulgar los resultados a partir del cierre de las urnas.

Elecciones en Brasil: una diferencia mínima entre Lula y Flávio Bolsonaro

El resultado de la primera vuelta dejó una ventaja para el candidato opositor, aunque por un margen estrecho. Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos, frente al 45,16% de Lula, una diferencia de 1,87 puntos porcentuales.

La última encuesta de Datafolha, publicada el sábado, mantuvo la disputa dentro del margen de error: el senador reunió el 51% de los votos válidos y el presidente, el 49%. La medición confirmó el escenario de paridad que marcó el tramo final de la campaña, aunque asignó una ventaja numérica de dos puntos al candidato opositor.

La competencia se había estrechado en las semanas previas. En las mediciones anteriores de Datafolha, Flávio había pasado de una diferencia de cuatro puntos a otra de dos, hasta alcanzar un empate de 50% a 50% en votos válidos en el sondeo difundido el jueves.

La participación, otro factor de la elección brasileña

Además de los votos que puedan captar de los candidatos eliminados en la primera vuelta, ambos contendientes buscan movilizar a los electores que no participaron de aquella votación.

El 4 de octubre, 33,46 millones de brasileños no acudieron a las urnas, lo que representó una abstención del 21,08%, la más alta desde 1998. La capacidad de atraer a una parte de esos votantes puede resultar relevante en una elección en la que la distancia entre los candidatos es reducida.

La campaña llegó a su cierre con actos callejeros, una fuerte actividad en las redes sociales y cruces sobre la transparencia y las condiciones de la competencia. Lula y Flávio disputan no solo la conducción del Ejecutivo, sino también la orientación política del país para el próximo período presidencial.

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva cerraron sus campañas en Rio de Janeiro. Foto: prensa Flávio Bolsonaro / @lula

La votación de este domingo determinará si Lula obtiene un nuevo mandato o si Flávio Bolsonaro lleva al poder a otra figura de la familia del expresidente Jair Bolsonaro, en una elección que mantiene en vilo a la política brasileña.

A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones en Brasil

La divulgación de los resultados oficiales comenzará a las 17, hora de Brasilia, cuando cierre la votación en el país. El Tribunal Superior Electoral (TSE) publicará los datos a medida que avance el escrutinio, que podrá seguirse en tiempo real a través de la web oficial y de las aplicaciones de la Justicia Electoral.

Qué se vota este domingo en Brasil

La elección presidencial concentra la atención nacional, pero la segunda vuelta también definirá las gobernaciones de seis distritos: Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Norte y Tocantins. En esos territorios, los electores deberán elegir entre los candidatos que quedaron en carrera tras la primera vuelta del 4 de octubre.

La votación se realiza con urnas electrónicas y bajo el horario unificado de Brasilia, de 8 a 17. Si a la hora de cierre todavía hay personas en la fila, podrán votar antes de que se cierre definitivamente la sección electoral.