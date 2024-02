El último video de Alexei Navalny antes de morir: risas y pedidos a la Corte Suprema

El líder opositor ruso Alexei Navalny apareció muerto este viernes luego de estar encarcelado varios años en una prisión de alta seguridad llamada IK-3 y tras la conmoción internacional, se conoció el último video que filmó desde su celda.

"Les enviaré mi número de cuenta bancaria personal, así me pueden enviar dinero del gran sueldo de la Corte Federal, porque me estoy quedando sin dinero. Gracias por sus decisiones. ¡Así que envíen!", sostiene en el video que se muestra en un televisor.



Navalny aparece en la imagen sonriente, siendo irónico entre risas con quienes se encontraban en el tribunal de la Corte Suprema y realizaban una videollamada con él durante su comparecencia para intentar ser liberado por los cargos que se le imputaban.



Alexei Navalny antes de ser encarcelado

"Artem Aleksandrovich, ¡colabora con toda la prisión!", bromea en el plano final donde luego se muestra a uno de los oficiales sonriendo ante el comentario en la sala de la Corte. Según se percibe, se encontraba de buen humor y sin signos de una enfermedad.



Cómo murió Navalny

El opositor, de 47 años, se encontraba en una prisión ubicada en el Círculo Polar Ártico, una de las más duras de Rusia, a la cual Navalny fue trasladado a fines del 2023 para cumplir la pena de 19 años dispuesta por lo que la comunidad internacional considera delitos de motivación política.



Según informó la agencia de noticias Tass, el servicio penitenciario del distrito de Yamalo-Nenets fue el que comunicó la muerte. Sin embargo, la entidad no confirmó las causas del fallecimiento, las cuales aún se investigan.

Lo único que dijeron es que Navalny "se sintió mal" después de un paseo realizado este viernes. Allí, "casi inmediatamente perdió el conocimiento" y, pese a la presencia de un equipo de médicos que intentaron resucitarlo, lo "declararon muerto" poco después.

"Se le practicaron los necesarios procedimientos de reanimación, que no dieron ningún resultado. Los médicos de urgencias constataron la muerte del condenado", señala el comunicado.

Quién era Alexei Navalny

Navalni fue abogado y líder de la ONG rusa, "Fundación Anticorrupción", el máximo opositor al presidente de dicho país, Vladimir Putin. Cerca de las 14 (hora local), el Servicio Penitenciario Federal comunicó su fallecimiento.



Cómo es Navalny, el documental sobre el político ruso que generó conflictos, ¿dónde verlo?

desde el círculo íntimo de Nalvany, sospechan que pudo haber sufrido un envenenamiento, dado que tuvo malestares estomacales y eso mismo, sin pruebas aún, sería producto de " un veneno de acción retardada ".



"No tenemos razones para creer en la propaganda del Estado. Si esto es verdad, entonces no, Navalni no murió, sino 'Putin mató a Navalni' y solo así. No confío en ellos ", afirmó Leónid Volkov, jefe de campaña de Alekséi Navalni para las elecciones de 2018.