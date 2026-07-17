En esta noticia Recrudece el conflicto en Medio Oriente

Mientras el conflicto armado en Medio Oriente recrudece, entre misiles y ataques cruzados, los precios del petróleo suben cerca de un 2% este viernes .

Esto ocurre luego de que Estados Unidos e Irán intensificaran los ataques en todo el golfo Pérsico, con el transporte marítimo amenazado por un posible cierre del mar Rojo, además de las restricciones al tráfico a través del estrecho de Ormuz.

El brent, el crudo de referencia de Europa, aumentó un 0,99% en el mercado de futuros de Londres, hasta los u$s 85,04 el barril.

Recrudece el conflicto en Medio Oriente

La ruptura reciente de la tregua entre Estados Unidos e Irán provocó una caída de los flujos de petróleo que salen del estrecho de Ormuz. Irán, por su parte, presionó al movimiento hutí para que cierre la ruta del mar Rojo si Washington ataca las infraestructuras energéticas iraníes .

El destructor de misiles guiados USS Pinckney (DDG 91) observa un buque mercante mientras patrulla aplicando el bloqueo de Estados Unidos contra Irán. . Fuente: CENTCOM CENTCOM

El tránsito por el mar Rojo aumentó de forma significativa desde el inicio de la guerra con Irán debido al desvío de las exportaciones de petróleo saudí lejos de Ormuz.

En este sentido, si se produjera un bloqueo del estrecho de Bab al-Mandab a raíz de una mayor escalada , es probable que el precio del petróleo, en particular, siga subiendo”, según se estima.

Estados Unidos impuso de nuevo el martes el cerco naval sobre puertos y buques iraníes en Ormuz, después del aviso de la República Islámica sobre el cierre de esta vía marítima por los bombardeos estadounidenses.En respuesta, Teherán también ha lanzado ataques militares contra países de la región aliados de Estados Unidos, como Catar, Baréin y Kuwait.