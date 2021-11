Vacuna o test: la estrategia de Estados Unidos para ampliar la inmunización en las empresas

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos (OSHA, por sus siglas en inglés) emitió un ultimatum que exige ya sea la vacunación contra el Covid-19 o que se realicen pruebas semanales a los trabajadores de empresas con 100 o más empleados.

Las reglas de OSHA son un pilar clave del impulso del presidente Joe Biden para aumentar las tasas de vacunación a nivel nacional. Biden ya había ampliado las reglas a los trabajadores y contratistas federales, que entrarán en vigencia dentro de cinco semanas y que exigen estar vacunados sin ofrecer la alternativa de tests. Las reglas de OSHA, aunque menos exigentes, esencialmente extienden ese esfuerzo hacia el sector privado.

Coronavirus: América lleva dos meses de descenso continuo de casos, según la OPS



El requisito de OSHA entrará en vigencia este viernes, y la primera fecha límite de cumplimiento está fijada para el 5 de diciembre. Los trabajadores deben estar completamente vacunados antes del 4 de enero o se someterán a los tests Covid.

Los empleadores que no cumplan podrían ser citados por la agencia y enfrentar una multa de hasta u$s 13.653 por cada infracción grave. Un incumplimiento intencional -es decir, un empleador que ignora deliberadamente la medida- podría resultar en una multa de hasta u$s 136.532.

También se anunció el requisito de vacunación para trabajadores de la salud de los cerca de 76.000 centros de Medicare y Medicaid. La aplicación también comienza el 4 de enero.