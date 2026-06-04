Miles de contribuyentes en Colombia podrían enfrentar durante junio medidas de embargo sobre sus productos financieros como parte de las acciones de cobro impulsadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La entidad tributaria avanza con un plan de fiscalización orientado a recuperar deudas pendientes y reforzar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. En ese marco, los ciudadanos que figuren en los registros oficiales de morosos podrían quedar sujetos a restricciones sobre cuentas bancarias y tarjetas de crédito.

Según explicaron las autoridades, el objetivo es intensificar los mecanismos de cobro frente a quienes mantienen obligaciones impagas o no regularizaron su situación pese a haber recibido notificaciones previas.

Qué medidas puede aplicar la DIAN sobre las cuentas bancarias

Dentro de las herramientas previstas por el organismo se encuentran el bloqueo de cuentas bancarias, la inmovilización de fondos y la suspensión de determinados productos financieros.

Una vez iniciado el procedimiento administrativo y confirmada la situación del contribuyente, las entidades financieras pueden recibir la orden de ejecutar restricciones sobre las cuentas registradas a nombre del deudor.

Entre las medidas contempladas se encuentran la imposibilidad de realizar transferencias, pagos o retiros de dinero, así como la retención de fondos hasta cubrir los montos reclamados por la autoridad tributaria.

Quiénes podrían verse afectados por los embargos

La DIAN informó que los controles alcanzan tanto a personas físicas como a empresas que mantienen procesos de cobro abiertos o presentan deudas tributarias pendientes.

El organismo busca recuperar deudas tributarias mediante nuevas acciones de fiscalización y cobro en todo el país. ChatGPT - creada con IA

También pueden quedar bajo revisión aquellos contribuyentes que no hayan presentado declaraciones obligatorias o que registren incumplimientos detectados durante los procedimientos de fiscalización.

Entre los casos que concentran la atención del organismo aparecen contribuyentes con impuestos vencidos, obligaciones fiscales sin regularizar y expedientes administrativos activos vinculados con el incumplimiento de deberes tributarios.

Cómo consultar si una persona figura como deudora ante la DIAN

Los ciudadanos que deseen verificar su situación fiscal pueden hacerlo a través de los canales oficiales habilitados por la entidad.

La consulta puede realizarse mediante la plataforma MUISCA, donde se encuentran disponibles distintos servicios relacionados con obligaciones tributarias y procesos administrativos.

Además, la DIAN mantiene líneas de atención destinadas a resolver consultas y brindar información sobre posibles deudas o trámites pendientes.

Las autoridades recomiendan revisar periódicamente las comunicaciones oficiales para evitar inconvenientes derivados de procesos de cobro en curso.

Por qué la DIAN puede ordenar el embargo de cuentas

Desde el organismo explicaron que estas acciones forman parte de una estrategia para combatir la evasión fiscal y mejorar la recaudación tributaria.

La entidad sostiene que el incumplimiento de las obligaciones impositivas genera un impacto directo sobre los recursos públicos destinados al financiamiento de programas estatales e inversiones.

Las medidas de embargo suelen aplicarse cuando existen deudas exigibles que no fueron canceladas dentro de los plazos establecidos o cuando los contribuyentes no responden a los requerimientos efectuados por la administración tributaria.

Cómo evitar sanciones y regularizar la situación fiscal

La DIAN recomienda a los contribuyentes verificar periódicamente su estado tributario y actuar rápidamente ante cualquier notificación oficial.

Entre las alternativas disponibles se encuentran la cancelación de las deudas pendientes, la adhesión a acuerdos de pago y la actualización de la información fiscal registrada ante el organismo.

Las autoridades también aconsejan conservar la documentación respaldatoria de las operaciones financieras y atender los requerimientos administrativos dentro de los plazos establecidos.

En los casos en que ya exista una medida de embargo, los contribuyentes pueden iniciar las gestiones correspondientes para regularizar su situación y solicitar el levantamiento de las restricciones una vez acreditado el cumplimiento de las obligaciones pendientes.