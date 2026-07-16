Decretan feriado este 23 de julio y estos trabajadores tendrán un día más de descanso: podría ser el último año que se celebra en Perú.

El calendario laboral vuelve a modificarse con la confirmación de un feriado el 23 de julio, una fecha que beneficia a un grupo específico de trabajadores. Si bien no se trata de un descanso general para toda la población, genera impacto en distintos sectores.

Este día corresponde a una conmemoración nacional en Perú vinculada a las fuerzas armadas, más precisamente al Día de la Fuerza Aérea. En este sentido, se otorga un día libre a empleados del sector público y algunas actividades privadas.

Quiénes tienen feriado el 23 de julio

El feriado alcanza principalmente a:

Trabajadores del sector público.

Personal vinculado a organismos estatales.

Algunas empresas que adhieren a calendarios oficiales.

Decretan feriado este 23 de julio y estos trabajadores tendrán un día más de descanso: podría ser el último año que se celebra en Perú Montaje EC

Sin embargo, la medida no se aplica de forma obligatoria al sector privado en todos los casos, por lo que depende de cada empleador.

Por qué podría ser el último año que se celebra

En este contexto, se instaló el debate sobre la continuidad del feriado. Distintos sectores empresariales impulsan su eliminación con el objetivo de:

Reducir la cantidad de días no laborables.

Mejorar la productividad.

Ajustar el calendario oficial.

Si bien no hay una decisión definitiva, el nuevo gobierno podría revisar este tipo de fechas y aplicar cambios en el corto plazo.

No obstante, cualquier modificación requerirá una normativa oficial, por lo que el feriado sigue vigente por ahora.

En conclusión, el 23 de julio será feriado para ciertos trabajadores, aunque su continuidad en los próximos años todavía genera incertidumbre.