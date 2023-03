Caso Madeleine McCann: una por una, las nuevas pruebas que Julia Wendell presentó en la entrevista con el Dr. Phil

Hace unas semanas, Julia Faustyna Wendell, la joven de 21 años que afirmó ser Madeleine McCann, viajó a Estados Unidos con el objetivo de conocer su verdadera identidad.

En medio de la polémica, Wendell fue entrevistada para The Dr. Phil Show, uno de los programas más vistos de la televisión estadounidense. En el episodio, emitido el lunes 27 de marzo, sostuvo ser la niña desaparecida en Portugal y reveló pruebas que alimentan su teoría.

Caso Madeleine McCann: las pruebas que presentó Julia Wendell en The Dr. Phil Show

Semanas atrás, los padres de Julia declararon que su hija sabe perfectamente que no es Madeleine, pero que "haría cualquier cosa por conseguir fama y popularidad".

Sin embargo, la joven insistió en el programa: "Hace aproximadamente un año comencé a investigar en internet porque comencé a sospechar que tal vez soy una niña desaparecida", confesó Faustyna a Dr. Phil

"Pensé toda mi vida que algo andaba mal. Mi madre jamás me abrazó o me dijo que me amaba. Eso fue un poco sospechoso para mí", agregó.

Además, contó que sólo recuerda momentos específicos de su infancia. En esta línea, Fia Johansson, su portavoz, afirmó que estos recuerdos "muestran similitudes misteriosas con la última ubicación conocida de Madeleine". Por último, afirmó que su libreta de salud estuvo vacía hasta sus 6 años.

Caso Madeleine McCann: las polémicas declaraciones de la familia de Julia Wendell

En los últimos meses, la familia Wendell insistió en que no está de acuerdo con el reclamo de la joven y atribuyó sus afirmaciones a "problemas de salud mental".

"Siempre tratamos de ayudarla a recuperarse. Julia se mudó, rechazó el tratamiento y no toma sus medicamentos regularmente", explicaron en un comunicado.

"Internet no olvida y es obvio que Julia no es Maddie. Estamos devastado por la situación actual", concluyeron.