Caso Madeleine McCann: el pasado de Julia Wendell como vendedora de contenido erótico y modelo

Julia Faustyna Wendell se viralizó en redes sociales hace más de una semana al afirmar ser Madeleine McCann, la niña británica de tres años que desapareció cuando vacacionada con su familia en Pria da Luz, Portugal, en 2007. Sin embargo, en los últimos días se conocieron más detalles sobre la presunta "Maddie": mentiras, cuenta verificada en una página para adultos, un pasado como modelo y su desaparición de las redes sociales .

Wendell cerró sus redes sociales (Facebook y Twitter) para centrarse en su cuenta de Instagram @iammadeleinemccan, donde reúne más de un millón de seguidores y desde el 14 de febrero afirma ser la pequeña Maddie, quien lleva 16 años desaparecida y hasta el momento los investigadores no comprobaron su muerte o que esté con vida.

Caso Madeleine McCann: qué pasó con las 3 chicas que dijeron ser la niña desaparecida antes que Julia Faustyna



Caso Madeleine McCann: qué es un test de ADN y cuáles venden en Argentina



En medio de la viralización de que la joven polaca sería la niña desaparecida, la familia biológica de la presunta McCann salió a desmentirla: " Siempre hemos intentado entender las cosas que le estaban pasando a Julia . Terapias, medicación, psicólogos y psiquiatras. Sus amenazas, sus mentiras y manipulaciones hacia nosotros, sus acciones en internet".

Madeleine McCann tenía tres años cuando desapareció en 2007.

"Lo hemos visto. Hemos tratado de prevenirlo, explicárselo, le suplicamos que se detuviera. Se mudó, no quiere tomar su medicación. Se negó a que le trataran en uno de los mejores hospitales psiquiátricos de Polonia", expresaron los padres biológicos de la polaca a través de un comunicado.

¿Qué pasó con la prueba de ADN de Madeleine McCann?

El pasado 19 de febrero, los medios británicos informaron que la familia McCann había aceptado realizarse una prueba de ADN.

"Thank you for support! Kate and Gerry McCan agreed for DNA test!", había publicado en la biografía de su cuenta de Instagram, Julia.

Aunque en las últimas horas trascendió que los padres de Madeleine McCann no se someterán a la prueba de ADNI. Los motivos de la negación no trascendieron.

Los padres de Madeleine McCann se negaron a realizarse la prueba de ADN con Julia Faustyna Wendell.

¿Quién es Julia Faustyna Wendell?

Mediante sus redes sociales, la joven se dedicaba a vender contenido para adultos. Para acceder a sus fotos y videos, sus seguidores eran redirigidos a Telegram o Snapchat, según consignaron medios internacionales.

El medio español El Mundo, aseguró que Julia atiene un pasado como "webcammer erótica" y cuenta con contenido sexual en Manyvids, Modelhub y IwantClips.

La última foto tomada a Madeleine McCann, el día anterior a su desaparición.

Pero PornHub es una de las páginas cruciales porque allí tiene un perfil verificado, dato que es relevante para el caso porque para tener este tipo de perfil los usuarios necesitan presentar su DNI o pasarte, documentación que se obtiene con una partida de nacimiento.

Pero Julia denunció que su familia jamás le "permitió" ver. La joven declaró al medio citado que tenía "un pasado" en el contenido para adultos, pero que no era "actriz" y que "lo haya hecho no cambia nada".

Julia Faustyna Wendell tiene un pasado como modelo también. (Foto: Max Models).

Además del contenido para adultos, la joven polaca probó suerte en el mundo del modelaje, la música y la fotografía. Los argumentos de la supuesta Maddie son que "no tiene recuerdos de su niñez", pero describe una imagen de ella en la playa un día caluroso.

Cómo desapareció Madeleine McCann

Esta descripción se refiere a las vacaciones que Maddie tuvo con su familia en 2007, la niña desapareció el 3 de mayo cuando dormía juntos con sus hermanos gemelos en una habitación del complejo turístico Ocean Club y sus padres habían ido a cenar con un grupo de amigos.

Hoy, Julia Wendell compartió una serie de imágenes donde resalta su parecido con la niña de tres años: la mancha en el ojo, marcas en su cara y comparaciones físicas con los padres de Maddie.