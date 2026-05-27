Una pequeña aldea italiana ubicada entre montañas lanzó una convocatoria para atraer extranjeros que deseen mudarse en el país: ofrece facilidades para migrar, oportunidades laborales y una vida rodeada de naturaleza.

Se trata de Santo Stefano di Sessanio, un histórico pueblo medieval de Italia que apenas supera los 100 habitantes y quiere atraer jóvenes y familias dispuestas a instalarse de forma permanente.

La propuesta incluye ayudas económicas, alquileres accesibles y apoyo para desarrollar emprendimientos vinculados al turismo y la gastronomía local.

Así es el pueblo europeo que busca nuevos habitantes

Ubicado en la región de Abruzzo, dentro del Parque Nacional Gran Sasso e Monti della Laga, Santo Stefano di Sessanio se encuentra a unos 1300 metros de altura y es considerado uno de los pueblos más pintorescos de Italia. Sus calles de piedra, casas medievales y paisajes montañosos forman parte del atractivo que busca seducir a nuevos residentes.

La iniciativa nació como respuesta al envejecimiento de la población y a la salida de jóvenes hacia las grandes ciudades. Según explicaron distintos medios europeos, el objetivo es recuperar actividad económica y garantizar la continuidad de la vida cotidiana del pueblo.

Qué ofrecen para quienes quieran mudarse

El programa apunta principalmente a personas de entre 18 y 40 años que estén dispuestas a vivir allí durante varios años y participar activamente de la comunidad local. Entre los beneficios aparecen:

Viviendas con alquiler a precio simbólico.

Ayudas económicas para instalarse.

Posibilidad de abrir pequeños negocios.

Apoyo a emprendimientos turísticos y gastronómicos.

Oportunidades vinculadas con artesanías y servicios locales.

Además, las autoridades buscan perfiles que puedan aportar movimiento económico al pueblo, especialmente en áreas relacionadas con turismo rural, experiencias culturales, productos regionales y actividades en contacto con la naturaleza.

El pueblo ideal para migrar

Qué trabajos buscan impulsar en el pueblo

La economía local gira alrededor del turismo y de la identidad histórica de la región. Por eso, los proyectos más valorados son:

Alojamientos rurales.

Gastronomía típica italiana.

Talleres artesanales.

Actividades culturales y visitas guiadas.

Servicios para turistas.

Emprendimientos vinculados al parque natural.

También existe interés por sumar personas que desarrollen oficios tradicionales o propuestas que ayuden a sostener la vida diaria de la comunidad.

La tendencia que crece en Europa

El caso de Santo Stefano di Sessanio no es aislado. En distintos puntos de España e Italia comenzaron a aparecer programas similares para revertir la despoblación rural y atraer nuevos habitantes con beneficios económicos, viviendas accesibles y oportunidades laborales.

Incluso, en España ya existen localidades que ofrecen casas gratis, empleo asegurado o ayudas para emprendedores con el objetivo de atraer familias jóvenes y evitar el abandono de pequeñas comunidades rurales.

Para muchas personas cansadas del ritmo urbano, el alto costo de vida y el estrés de las grandes ciudades, estas propuestas aparecen como una oportunidad para empezar de nuevo en un entorno más tranquilo y conectado con la naturaleza.