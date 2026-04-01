La humanidad vuelve a hacer historia en el espacio. Este miércoles 1 de abril, la NASA lanza la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado que llevará a cuatro astronautas a orbitar la Luna en la era moderna. El imponente cohete SLS y la cápsula Orion despegarán desde el Centro Espacial Kennedy, marcando el inicio del regreso definitivo al satélite terrestre. Para no perderte el momento exacto del despegue, agendá los horarios oficiales ajustados a nuestro país. La ventana de lanzamiento es de dos horas: El horario del despegue puede variar levemente dentro de esta ventana de 2 horas debido a condiciones climáticas o ajustes técnicos de último momento. La NASA ha preparado una cobertura global exhaustiva que podés seguir desde cualquier dispositivo de forma gratuita: A bordo de la cápsula Orion viajan cuatro astronautas (tres estadounidenses y un canadiense). A diferencia de las antiguas misiones Apolo, esta vez el objetivo es rodear la Luna para probar los sistemas de soporte vital y navegación en el espacio profundo. Si el clima en Florida no acompaña hoy, la agencia ya tiene previstas fechas de reserva para los próximos días.