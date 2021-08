Quién es quién en el "nuevo" Afganistán

Veinte años después de que fueran expulsados del poder afgano en una ofensiva de Estados Unidos con apoyo internacional tras los atentados del 11-S, y tras la salida del país del presidente, Ashraf Ghani, el domingo, con la reciente conquista de Afganistán por parte de los talibanes se abre un periodo de incertidumbre en el país asiático.



Los talibanes vuelven al poder en Afganistán y el presidente huyó: los videos y fotos más impactantes

Por el momento, el movimiento que en los años 90 fundó el mulá Omar aún no asumió el poder formalmente mientras que en Afganistán algunos destacados dirigentes, como el expresidente Hamid Karzai o el negociador jefe con los talibán, Abdulá Abdulá, buscan gestionar un traspaso de poder pacífico.

Soldados talibanes - Xinhua

En paralelo y en un gesto inédito, los talibanes están enviando mensajes de tranquilidad tanto a los afganos, y en especial a sus mujeres, como a la comunidad internacional: aseguran que las embajadas y quienes trabajaron durante estos años para las fuerzas y organismos internacionales no tienen nada que temer.

Además, instaron a todos los funcionarios y trabajadores gubernamentales que vuelvan a sus puestos.

El vicepresidente reivindica LA PRESIDENCIA

Por lo pronto y luego de que el presidente Ashraf Ghani abandonara el país el domingo, el vicepresidente primero, Amrulá Salé, se reivindicó hoy como líder de facto de Afganistán.

En Twitter señaló que en aras de la "claridad", la Constitución establece que en ausencia del presidente corresponde al vicepresidente primero asumir de forma interina sus funciones. " Estoy actualmente dentro de mi país y soy el presidente en funciones legítimo" , afirmó.

Salé, que hace casi un año sobrevivió a un atentado con coche bomba, ya había advertido el domingo de que "nunca" y "bajo ninguna circunstancia" se rendiría ante los "terroristas", dejando claro que tampoco aceptará ninguna negociación. "No decepcionaré a los millones (de personas) que me escucharon. No me sentaré con los talibán bajo el mismo techo", recalcó.

En todo caso, en este aún incierto escenario, éstas son las principales figuras que según medios internacionales como Europapress serán decisivas en el futuro gobierno de Afganistán.

LOS TALIBANES

- Hibatulá Ajundzada. Está al frente de los talibanes desde la muerte de Ajtar Mohamed Mansur en 2016, quien sucedió a su fundador el mulá Omar, en 2013 tras su deceso -aunque no se conoció hasta julio de 2015-.

Es una figura bastante enigmática y se conoce poco de su vida, más allá de que luchó contra los soviéticos y que encabezó los tribunales de la sharia impuestos por los talibán en los años 90. Bajo su responsabilidad están los asuntos políticos, religiosos y de seguridad relativos al grupo, para lo cual tiene tres subalternos.

- Abdul Ghani Baradar. Uno de los cofundadores del grupo, el mulá Baradar se ha convertido en los últimos tiempos en el rostro más visible de los talibanes al encabezar la delegación que negoció el acuerdo de paz con Estados Unidos y que estaba negociando con el Gobierno afgano.

Tras la invasión de Afganistán, huyó a Pakistán, donde fue detenido y encarcelado en 2010 para ser liberado a petición de Estados Unidos en 2018 para participar en las negociaciones de paz . Como responsable de la oficina política de los talibanes, se espera que desempeñe algún papel en el futuro del país ya que es una figura muy respetada dentro del movimiento.

- Mohamed Yaqoob. Hijo del mulá Omar, es el responsable de las operaciones militares talibanes . Poco se sabe de él y no hay ninguna imagen suya, si bien en la última semana publicó mensajes instando a los combatientes a no atacar propiedades privadas y a comportarse adecuadamente para evitar las críticas. Es el responsable de las provincias del sur.

- Sirajuddin Haqqani. Actualmente es una de las figuras más controvertidas del grupo. Como uno de sus 'números dos' tiene a su cargo las provincias del este pero su importancia estriba en que es el líder de la Red Haqqani desde la muerte de su padre, Jalaluddin Haqqani.

Este grupo fue responsable de buena parte de los ataques más violentos que se han venido produciendo contra las fuerzas afganas e internacionales en el país. Estados Unidos considera a este grupo como una organización terrorista y ofrece una recompensa de u$s 10 millones por información sobre Sirajuddin Haqqani, cuyo paradero se desconoce.

CONSEJO DE COORDINACIÓN

- Hamid Karzai. Líder de la tribu pashtún de los popalzai durrani, en Kandahar, Karzai ya sabe lo que es participar en una transición. En diciembre de 2001 fue nombrado como presidente interino durante la Conferencia de Bonn tras la caída del régimen talibán, cargo que mantuvo hasta diciembre de 2004, cuando fue elegido en las primeras elecciones en el país. En 2009 obtuvo un segundo mandato.

Expresidente afgano, Hamid Karzai - Bloomberg

Ahora, tras la conquista de Kabul por los talibanes, optó por permanecer en el país. Junto a Abdulá y a Gulbudin Hekmatiar creó el Consejo de Coordinación para "evitar el caos" y gestionar "los asuntos relacionados con la paz y el traspaso pacífico" de poder.

- Abdulá Abdulá. Hasta ahora era el presidente del Alto Consejo Nacional de Reconciliación y jefe del equipo negociador con los talibanes en Doha , puesto creado para solventar la disputa tras las presidenciales de 2019 en las que volvió a imponerse Ghani. Ya en 2014, se creó igualmente para él el puesto de jefe ejecutivo --una especie de primer ministro-- tras reivindicar tanto Abdulá como Ghani la victoria.

Oftalmólogo de formación, fue ministro de Exteriores con Karzai entre diciembre de 2001 y marzo de 2006. Anteriormente, había ocupado este mismo puesto en la Alianza del Norte, la coalición de milicias formada para combatir a los talibán y comandada por Ahmad Shah Masud, asesinado en vísperas del 11-S.

- Gulbudin Hekmatiar. El líder y fundador de Hezb-e-Islami es otra figura histórica de Afganistán. Luchó contra los soviéticos y tras la salida de la URSS se convirtió en uno de los señores de la guerra que sembraron el caos en el país y fue durante un tiempo primer ministro de la Alianza del Norte.

Tras la invasión de Afganistán, luchó contra Karzai y las fuerzas internacionales, antes de firmar en 2016 un acuerdo de paz con el Gobierno que le permitió su retorno a Kabul en mayo de 2017 y desde entonces ha sido una voz muy crítica con los talibán.

OTROS ACTORES AFGANOS

- Abdul Rashid Dostum. De etnia uzbeca, Dostum también ha sido otro actor clave en la historia reciente del país. Comandante del Ejército bajo el Gobierno comunista de Afganistán, se pasó a los muyahidines que luchaban contra las tropas soviéticas, participando en la caída del presidente Mohamed Najibulá.

En los años que siguieron, cambió varias veces de aliados entre Masud y Hekmatiar, para en 2001 unirse a las fuerzas del norte que junto a Estados Unidos derrotaron a los talibán. Formó parte de la administración de Karzai, llegando a ser jefe del Ejército, y entre 2014 y 2020 fue vicepresidente de Ghani. Ante el avance de los talibán, prometió defender su feudo en Mazar-i-Sharif, pero finalmente la ciudad cayó. Se cree que está en Uzbekistán.

- Ahmed Masud. Hijo del histórico líder de la Alianza del Norte , en las últimas horas ha habido algunas informaciones que apuntan a que estaría reuniendo un Frente de Resistencia en el valle de Panjshir, situado a unos 150 kilómetros de Kabul y que no habría caído bajo control talibán.

"Estamos dispuestos a crear un gobierno inclusivo con los talibanes" mediante negociaciones, dijo la semana pasada en una entrevista al think-tank Atlantic Council, recalcando que para él sería inaceptable un ejecutivo marcado "por el extremismo y el fundamentalismo".