¿Y ahora? Los talibanes les prohíben a los afganos ir al aeropuerto de Kabul

Los talibanes anunciaron hoy que ya no permitirán el paso de ciudadanos afganos hacia el aeropuerto de Kabul, alegando que la situación es caótica por el gran número de personas que buscan una salida del país asiático en pleno proceso de evacuación internacional.



El portavoz talibán Zabihulá Muyahid emplazó a quienes están en las inmediaciones del aeródromo a abandonarlo e irse a sus casas , en la medida en que no se podría garantizar su seguridad, según la BBC.

El vocero también exhortó a Estados Unidos a retirar todas las tropas y contratistas antes del 31 de agosto y lamentó que las autoridades de Estados Unidos estén alentando a los afganos a irse del país. "Necesitamos su talento", afirmó Muyahid, que aspira a que Afganistán no pierda a profesionales de los campos que teóricamente pueden verse más amenazados por el avance insurgente.

Las tropas occidentales en el aeropuerto de Kabul trabajan frenéticamente para evacuar a la gente del país mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, enfrenta una creciente presión de sus aliados occidentales para negociar más tiempo para la salida aérea de miles de personas que intentaban huir.

Bloomberg

Los líderes del Grupo de los Siete (G7) -Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos- debatían hoy de urgencia y online sobre cómo abordar esta crisis y el primer ministro británico, Boris Johnson, era uno de los más insistentes con el pedido de extender el plazo de salida del país asiático.

Sin embargo, Biden confirmó hoy que la retirada de las fuerzas estadounidenses terminará el 31 de agosto . "El presidente Biden ha decidido, en consulta con su equipo de seguridad nacional, ceñirse a la fecha límite del 31 de agosto para retirar las tropas de Afganistán", reportó un funcionario a CNN.

"Biden ha tomado esta decisión consciente de los riesgos que existen ahora mismo sobre la seguridad" en Kabul, añadió el alto responsable de la administración estadounidense.

Los países que evacuaron a 58.700 personas en los últimos 10 días están tratando de cumplir con el plazo acordado anteriormente con los talibanes para la retirada de las fuerzas extranjeras, dijo un diplomático de la OTAN. "Cada miembro de la fuerza extranjera está trabajando a un ritmo acelerado para cumplir con el plazo", sostuvo el funcionario, que se negó a ser identificado.



¿QUÉ ESTÁ HACIENDO LA CIA?

Por lo pronto, medios norteamericanos confirmaron que ayer el director de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA), William Burns, se reunió con altos mandos de los talibanes, entre ellos el principal dirigente político del grupo, el mulá Abdul Ghani Baradar.

El encuentro fue organizado en secreto y recién trascendió hoy en medios como The Washington Post. La CIA no dio una versión oficial, alegando que no habla de los viajes o las reuniones de su director.