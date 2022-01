Acuerdo con el FMI: qué dijeron los diarios de todo el mundo sobre la Argentina, Alberto Fernández y Martín Guzmán

El presidente Alberto Fernández confirmó este viernes el arribo de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar el crédito por u$s 44 mil millones que tomó 2018 la administración de Mauricio Macri.

"No restringe, ni limita ni condiciona, los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero" , enfatizó el mandatario a través de un mensaje grabado desde la Quinta de Olivos.

Con las primeras repercusiones del mercado en positivo y en vista del impacto en la cotización del dólar blue hoy, el portal de economía y finanzas Bloomberg destacó la "nueva ruta fiscal" que garantice el entendimiento en pos de "un presupuesto primario equilibrado".

"El acuerdo se produce después de que las conversaciones se intensificaran la semana pasada tras meses de retrasos, y Argentina planea realizar un pago de más de 700 millones de dólares con vencimiento el viernes. Las partes acordaron que el país alcance un presupuesto primario equilibrado, es decir, un presupuesto sin incluir el pago de intereses, en 2025" , repasó.

Además Bloomberg indicó que la firma "también proporciona el primer marco de un plan económico" impulsado por el Presidente, "quien ha optado por gobernar a través de un mosaico de políticas de corto plazo".

"Argentina también tendría que cumplir con los objetivos presupuestarios del programa y aprobar revisiones trimestrales con el personal del FMI para seguir recibiendo alivio de la deuda. Esa es una tarea difícil con las elecciones presidenciales del próximo año y una coalición gobernante dividida después de su derrota en las elecciones intermedias" , advirtió.

Por su parte, El Observador de Uruguay hizo foco en la fecha del anuncio: "Argentina llegó a un nuevo acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el mismo día en que debe pagar más de 700 millones de dólares por el primer vencimiento de este año de una deuda de 44.000 millones".

La cadena RT de Rusia tituló con un textual del anuncio que encabezó este viernes el presidente Alberto Fernández: "Teníamos una soga al cuello".

En la publicación se resalta el apoyo a la negociación de diferentes países y dirigentes progresistas. "El jueves se conoció una carta firmada por nueve exmandatarios de América Latina y el Caribe, junto al expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, quienes piden al FMI que "asuma sus responsabilidad" con Argentina por el "crédito récord " otorgado a Macri" .

De Brasil, Istoedinheiro.com alertó por el escenario que deberá afrontar la Casa Rosada en el Congreso.

"El Ejecutivo argentino enviará el acuerdo al Congreso para que sea aprobado por la oposición, con quien el Gobierno mantiene tensiones que en diciembre llevaron al Parlamento a rechazar el proyecto de presupuesto oficial"

