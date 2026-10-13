A los 16 años, Austin Hay comenzó a construir una casa de apenas 12 metros cuadrados para independizarse sin tener que afrontar los gastos de una vivienda convencional.

El adolescente, que vivía en el condado de Sonoma, California, montó la estructura sobre un remolque para poder trasladarla cuando terminará la escuela y comenzará la universidad.

En una entrevista con Inhabitat, publicada el 11 de diciembre de 2014 por Bridgette Meinhold, contó cómo surgió la idea, qué materiales utilizo y cuándo dinero esperaba invertir.

El proyecto demandó meses de trabajo y contó con ayuda de su padre. Aunque todavía cursaba la secundaria, el joven logró diseñar un espacio con cocina, baño y dormitorio.

Por qué decidió construir su propia casa a los 16 años

En la entrevista, Hay explicó que siempre le había gustado construir cosas y que inicialmente pensó en levantar una casa en un árbol. Sin embargo, cambió de idea cuando descubrió las viviendas pequeñas montadas sobre remolques, que podían trasladarse de un lugar a otro.

La movilidad era una de las principales ventajas. Hay quería que la casa lo acompañara cuando terminara la escuela secundaria, en lugar de dejar una estructura fija en el terreno de sus padres. Su plan era llevarla a la universidad y ubicarla donde pudiera instalarse.

Austin Hay construyó una casa de 12 metros cuadrados sobre ruedas para poder trasladarla cuando terminara la escuela secundaria y comenzara la universidad. @kirstendirksen vía YouTube

Cómo construyó una casa de 12 metros cuadrados sobre ruedas

Hay compró un remolque usado en julio de 2010 por aproximadamente USD 2000, en un concesionario de autos usados de Oregón. Sobre esa base, comenzó a construir su vivienda.

En la entrevista, el adolescente reconoció que no tenía demasiada experiencia previa en construcción. Sin embargo, había aprendido mientras su padre reconstruía la casa familiar después de un incendio.

“Fui aprendiendo sobre la marcha y lo aprendí rápido”, explicó sobre sus conocimientos de construcción antes de comenzar el proyecto.

La estructura se hizo principalmente con madera y una base metálica. El joven trabajó durante meses para avanzar con las distintas partes de la vivienda, con la intención de terminarla antes de noviembre y utilizarla después de graduarse.

Qué tenía por dentro la casa que construyó el adolescente

Pese a contar con apenas unos 12 metros cuadrados, la casa fue diseñada para reunir las principales comodidades de una vivienda convencional.

Hay explicó a Inhabitat que tenía “las mismas comodidades que cualquier casa, solo que más condensadas”.

El interior incluía una cocina y un horno, una pileta, una heladera, una ducha y un inodoro de compostaje. Además, el adolescente planificó un dormitorio en un entrepiso, ubicado sobre el sector de la cocina y el baño, para aprovechar mejor el espacio disponible.

También tenía previsto incorporar un escritorio para hacer las tareas escolares y un futón para recibir visitas. Los techos altos y la distribución vertical ayudaban a aprovechar cada rincón sin ampliar la superficie de la construcción.

Utilizó materiales reciclados para reducir los costos

En la entrevista, Austin Hay detalló que la vivienda estaba hecha principalmente de madera y que había reutilizado elementos como el piso, la pileta y la puerta de entrada, que consiguió en un negocio de segunda mano.

También obtuvo materiales de depósitos de recuperación y centros de reciclaje, además de recibir donaciones de familiares y amigos. Según explicó, las puertas y ventanas eran recuperadas, mientras que el cableado provenía de materiales que le facilitó un amigo electricista.

La estrategia le permitió reducir los gastos de construcción. En el momento de la entrevista, había invertido alrededor de USD 7000 y calculaba que necesitaría unos USD 12.000 para terminar la casa.

“Me ha costado alrededor de USD 7000 hasta ahora y costará unos USD 12.000”, señaló.

El objetivo era independizarse sin afrontar grandes gastos de vivienda

La casa sobre ruedas representaba para Austin Hay una forma de reducir los costos asociados con la independencia. En lugar de destinar una parte importante de sus ingresos hacia un alquiler o hipoteca, buscaba contar con un espacio propio que pudiera trasladar cuando lo necesitara.

En la entrevista también habló de su futuro académico. Entre sus opciones para estudiar estaban distintas universidades de Oregón y Cal Poly, y mencionó que la arquitectura formaría parte de sus estudios porque le interesaba entender cómo funcionan las cosas.