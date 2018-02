Odebrecht vendería acciones de Braskem por préstamos

La empresa constructora brasileña Odebrecht SA comenzó a conversar con bancos comerciales nacionales a fin de obtener entre u$s 780 millones y u$s 1090 millones para hacer frente a compromisos financieros y proyectos. Las próximas semanas serán decisivas para esa negociación.

Hasta ahora, las entidades bancarias manifestaron que quieren evitar un default de Odebrecht, pero no quieren pagar todo e insisten en que reestructure sus deudas.

Según el diario Valor, Odebrecht podría vender parte de su participación en la petroquímica Braskem o intentar obtener crédito de bancos usando su posición accionaria como garantía. Valor agregó que el conglomerado precisa efectivo para pagar la deuda que vence este año, incluyendo unos u$s 152 millones en bonos, dato que la empresa no desmintió.

En el 2017, la valorización de esa petroquímica fue el único dato relevante positivo para el conglomerado, que aún sufre los efectos del Lava Jato la investigación de sobornos en la estatal Petrobras que derivó en condenas, incluyendo la del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Odebrecht tiene unos u$s 23.000 millones en deuda en circulación. "El grupo tiene demostrado que se está esforzando para conducir todo con respeto a los acreedores", declaró, y afirmó que viene negociando formas para enfrentar, en 2018, los que considera sus "últimos desafíos financieros" tras una reestructuración de sus deudas de u$s 3400 millones de Atvos y de u$s 1500 millones de Ocyan en dos años.

En otro orden, el Ministerio de Trabajo prepara la inclusión del "lobby" como una ocupación incluida oficialmente entre las categorías reconocidas por el gobierno federal. El nombre oficial para esa actividad será "profesional de relaciones institucionales y gubernamentales". y se espera que sea incluida en la Clasificación Brasileña de Ocupaciones (CBO) este mismo mes. El proyecto crea reglas para la actuación de grupos de presión o de intereses en el ámbito de los órganos y entidades de la administración pública federal. Un objetivo es dar más transparencia a ese tipo de actividad, inspirándose en el modelo estadounidense, aunque en una versión más suavizada, indicó Valor.